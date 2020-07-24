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Медиа
Лиана Липанова
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Роскомнадзор предложил обязать СМИ предупреждать о статусе «иноагента» шрифтом вдвое крупнее заголовка Материал редакции

В видеозаписях предупреждение должно появляться после каждой рекламы и длиться не менее 15 секунд.

4 комментария
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Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому СМИ должны под заголовком указывать, что источник сообщения признан «иноагентом». Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, обратил внимание информационно-аналитический центр «Сова».

Предупреждение должно быть таким:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Пр этом текст должен быть крупнее заголовка и материала в два раза, цвет шрифта должен быть контрастным по отношению к фону, а само предупреждение не должно быть наложено на другое изображение или материал, говорится в проекте приказа.

В видеозаписях предупреждение должно появляться после каждого перерыва в трансляции, например, после рекламы, и длиться не менее 15 секунд. Текст должен быть по центру экрана и занимать не меньше 20% его площади, шрифт должен быть контрастным, накладывать предупреждение на другое изображение или материал нельзя.

В аудиозаписях предупреждение должно быть также озвучено после каждой паузы. При этом ускорять речь и снижать громкость объявления тоже запрещается.

СМИ-«иноагентами» в России признаны десять изданий:

  • Телеканал «Настоящее время».
  • «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».
  • «Голос Америки»
  • «Кавказ. Реалии».
  • «Крым. Реалии».
  • «Сибирь. Реалии».
  • «Idel. Реалии».
  • «Север. Реалии».
  • Татаро-башкирская служба «Радио Свобода».
  • «Фактограф».

#новость

Лиана Липанова
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Дмитрий Трачук

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кто 1 додумается переименовать сми в "Инoагент"

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Антон

0

Скоро наверное справки будем оформлять для выхода на улицу. 

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Artemy

0

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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Артем Акулов

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Помечайте их также в выдаче, буду знать где правду читать и пропускать подконтрольные помоечные сми.

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