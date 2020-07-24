В видеозаписях предупреждение должно появляться после каждой рекламы и длиться не менее 15 секунд.

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Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому СМИ должны под заголовком указывать, что источник сообщения признан «иноагентом». Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, обратил внимание информационно-аналитический центр «Сова».

Предупреждение должно быть таким:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Пр этом текст должен быть крупнее заголовка и материала в два раза, цвет шрифта должен быть контрастным по отношению к фону, а само предупреждение не должно быть наложено на другое изображение или материал, говорится в проекте приказа.

В видеозаписях предупреждение должно появляться после каждого перерыва в трансляции, например, после рекламы, и длиться не менее 15 секунд. Текст должен быть по центру экрана и занимать не меньше 20% его площади, шрифт должен быть контрастным, накладывать предупреждение на другое изображение или материал нельзя.

В аудиозаписях предупреждение должно быть также озвучено после каждой паузы. При этом ускорять речь и снижать громкость объявления тоже запрещается.

СМИ-«иноагентами» в России признаны десять изданий: