Apple выступит сопродюсером экранизации книги про основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

Суд приговорил его к 25 годам тюрьмы за мошенничество.Вместе с Apple Studios среди продюсеров значится американская студия A24 («Всё, везде и сразу», «Солнцестояние», «Маяк» и другие фильмы), рассказало Variety. Сценаристом выступит автор идеи, режиссёр, исполнительный продюсер и актриса сериала HBO «Девчонки» Лина Данэм.В основу сценария ляжет книга “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon” («Бесконечное движение: взлёт и падение нового магната») журналиста Майкла Льюиса. Он начал писать её до краха биржи и встречался с предпринимателем «больше сотни раз». Льюис — также автор «Игры на понижение» об ипотечном кризисе в США в 2000-х, по которой тоже сняли одноимённый фильм.Проект находится на ранней стадии. Когда выйдет фильм — неизвестно. В конце 2022 года мини-сериал о FTX заказала Amazon. По данным Variety, над сериалом работает и другой неназванный стриминг.Бэнкман-Фрид. Источник фото: Philanthropy DailyВ начале ноября 2022 года у биржи FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, её основатель Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США. Через день СМИ сообщили, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было даже собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам. В марте суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.#новости #ftx
у Apple теперь новый жанр – криминальный экшен с привкусом финансового краха
Надеюсь, фильм будет в комплекте с приложением, которое показывает, как наши инвестиции исчезают на глазах
Знаем мы этот жанр
Живём в нём:
25 лет тюрьмы – это, видимо, аналог подписки на премиум-контент?
Интересно куда они впихнут гей-повесточку.
Возможно в конце в тюрьме он найдёт свою настоящую тёмнокожую любовь.
геи уже не в тренде,
сделают его трансом, а его подругу небинарной ОНО/ИМ