Российский бизнес-журнал Inc. сменил владельцев и будет выходить под названием «Инк»

Журнал откажется от американской франшизы.Владельцы сменились летом 2024 года, сообщил Inc., — ими стали глава компании «Корпорация роботов» Артур Зархи и владелица Vinci Agency Мария Лапук.До конца 2024 года журнал откажется от американской франшизы и сменит название на «Инк». Тематика останется прежней — предпринимательство.Изменится и состав редакции. Новый издатель — Людмила Цой, бывший заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы; главный редактор — Андрей Ходорченков, бывший директор по контент-стратегии в медиахолдинге Independent Media. Он будет заниматься «пересборкой» команды.Гендиректор остался прежний — Никита Ким.Также помимо онлайн-версии «Инк» собирается выпускать печатный журнал. В планах — создание собственного бизнес-клуба, международные проекты и другие продукты для предпринимателей. Детали по ним издание пока не раскрывает.Стив Джобс на обложке Inc. Источник: Inc.Российская версия американского издания Inc. работает с ноября 2016 года — её запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.#новости #inc
Журнал откажется от американской франшизы и будет исконно русским, про это нам поведали Артур Зархи, Людмила Цой и Никита Ким
про это нам поведали Артур Зархи, Людмила Цой и Никита Ким...и А. Липницкий младший.
Почему не «ООО»?
и владелица Vinci AgencyВы хотели сказать Винки Эдженси
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Винчи жи?