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Евгения Евсеева
Медиа

Российский бизнес-журнал Inc. сменил владельцев и будет выходить под названием «Инк»

Журнал откажется от американской франшизы.

  • Владельцы сменились летом 2024 года, сообщил Inc., — ими стали глава компании «Корпорация роботов» Артур Зархи и владелица Vinci Agency Мария Лапук.
  • До конца 2024 года журнал откажется от американской франшизы и сменит название на «Инк». Тематика останется прежней — предпринимательство.
  • Изменится и состав редакции. Новый издатель — Людмила Цой, бывший заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы; главный редактор — Андрей Ходорченков, бывший директор по контент-стратегии в медиахолдинге Independent Media. Он будет заниматься «пересборкой» команды.
  • Гендиректор остался прежний — Никита Ким.
  • Также помимо онлайн-версии «Инк» собирается выпускать печатный журнал. В планах — создание собственного бизнес-клуба, международные проекты и другие продукты для предпринимателей. Детали по ним издание пока не раскрывает.
Стив Джобс на обложке Inc. Источник: Inc.
Стив Джобс на обложке Inc. Источник: Inc.
  • Российская версия американского издания Inc. работает с ноября 2016 года — её запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.

#новости #inc

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33
18 комментариев
Камиль Харисян
6
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A. Lipnitsky Jr

Журнал откажется от американской франшизы и будет исконно русским, про это нам поведали Артур Зархи, Людмила Цой и Никита Ким

6
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Bad Comment

про это нам поведали Артур Зархи, Людмила Цой и Никита Ким...и А. Липницкий младший.

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Shoo

Почему не «ООО»?

3
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Максим Исаев

и владелица Vinci AgencyВы хотели сказать Винки Эдженси

2
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Dmitry

Пока нет, ждите соответствую новость

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A. Lipnitsky Jr

Винчи жи?

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