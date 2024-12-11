Депутаты подготовили поправки о запрете показа онлайн-кинотеатрами фильмов и сериалов без прокатного удостоверения — СМИ

Это может привести к тому, что зрители одномоментно лишатся доступа к «огромному» количеству легального контента, говорят в «Кинопоиске».Поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии» внесут в Госдуму группа депутатов и сенаторов, пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.По данным «Ведомостей», получение прокатных удостоверений хотят распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку, то есть и лицензионные фильмы и сериалы. Один из авторов документа, депутат Андрей Свинцов подтвердил РБК разработку поправок. Но отметил, что «пока рано утверждать что-либо определённое о том, как и с какой скоростью будет двигаться законопроект».Согласно пояснительной записке, владельцев аудиовизуальных сервисов обяжут соблюдать требования законодательства о «недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения». Их выдаёт Минкультуры.При этом если в фильме есть материалы, «пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности», удостоверение могут не выдать, следует из предложений.Сейчас формально онлайн-кинотеатры должны получать прокатные удостоверения только на фильмы, которые идут в прокате, пишет РБК. Большинство участников рынка также настаивали, чтобы продакшены получали такие удостоверения, но делать это они не обязаны.В «Кинопоиске» сообщили, что «считают вредным и излишним регулирование онлайн-кинотеатров в части прокатных удостоверений». Это «устаревшая система»: для офлайн-кинотеатров — где выходит несколько сотен фильмов в год — она подходит, но не для онлайна с тысячами единиц контента. В итоге новый контент на сервисах будет выходить с сильными опозданиями, при том что у «пиратов» таких проблем не будет.#новости #онлайнкинотеатры
Конкурс на самое идиотскую законодательную инициативу продолжается. Итоги подведем 30 декабря.
А 31 за день придумают и запретят что-то новое, установив рекорд года)
Пока побеждает тема по талибам
30 декабря 2030года!
Капут же тогда онлайн кинотеатрам
Там и так уже нечего смотреть…
В разделах фильмы и сериалы осталось по 3-4 позиций! Либо что-то старое как мир.
К сожалению подписка на ведущих игроков (Кинопоиск, Окко и т.д) становится не актуальной. Имхо…
Жаль, отличные сервисы были.
Возвращаемся обратно , так сказать, в раздел -«Без регистрации и смс» 🫡
Но отметил, что «пока рано утверждать что-либо определённое о том, как и с какой скоростью будет двигаться законопроектНе скромничайте. Запретительные законы у нас движутся как говно по реке весной