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Таня Боброва
Медиа

Депутаты подготовили поправки о запрете показа онлайн-кинотеатрами фильмов и сериалов без прокатного удостоверения — СМИ

Это может привести к тому, что зрители одномоментно лишатся доступа к «огромному» количеству легального контента, говорят в «Кинопоиске».

  • Поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии» внесут в Госдуму группа депутатов и сенаторов, пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.
  • По данным «Ведомостей», получение прокатных удостоверений хотят распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку, то есть и лицензионные фильмы и сериалы. Один из авторов документа, депутат Андрей Свинцов подтвердил РБК разработку поправок. Но отметил, что «пока рано утверждать что-либо определённое о том, как и с какой скоростью будет двигаться законопроект».
  • Согласно пояснительной записке, владельцев аудиовизуальных сервисов обяжут соблюдать требования законодательства о «недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения». Их выдаёт Минкультуры.
  • При этом если в фильме есть материалы, «пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности», удостоверение могут не выдать, следует из предложений.
  • Сейчас формально онлайн-кинотеатры должны получать прокатные удостоверения только на фильмы, которые идут в прокате, пишет РБК. Большинство участников рынка также настаивали, чтобы продакшены получали такие удостоверения, но делать это они не обязаны.
  • В «Кинопоиске» сообщили, что «считают вредным и излишним регулирование онлайн-кинотеатров в части прокатных удостоверений». Это «устаревшая система»: для офлайн-кинотеатров — где выходит несколько сотен фильмов в год — она подходит, но не для онлайна с тысячами единиц контента. В итоге новый контент на сервисах будет выходить с сильными опозданиями, при том что у «пиратов» таких проблем не будет.

#новости #онлайнкинотеатры

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32 комментария
Mikhail Medvedev

Конкурс на самое идиотскую законодательную инициативу продолжается. Итоги подведем 30 декабря.

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Токс

А 31 за день придумают и запретят что-то новое, установив рекорд года)

1
1
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Андрей

Пока побеждает тема по талибам

1
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Po...

30 декабря 2030года!

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Vlad

Капут же тогда онлайн кинотеатрам

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Alexey Ivanov

Там и так уже нечего смотреть…
В разделах фильмы и сериалы осталось по 3-4 позиций! Либо что-то старое как мир.
К сожалению подписка на ведущих игроков (Кинопоиск, Окко и т.д) становится не актуальной. Имхо…
Жаль, отличные сервисы были.
Возвращаемся обратно , так сказать, в раздел -«Без регистрации и смс» 🫡

6
1
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Токс

Но отметил, что «пока рано утверждать что-либо определённое о том, как и с какой скоростью будет двигаться законопроектНе скромничайте. Запретительные законы у нас движутся как говно по реке весной

3
1
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