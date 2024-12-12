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Евгения Евсеева
Медиа

В Госдуму внесли законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Без них они не смогут показывать фильмы и сериалы.

  • Проект внесла группа депутатов, среди них — зампред комитета по информполитике Антон Горелкин. 11 декабря 2024 года о таких поправках сообщали «Ведомости» и РБК.
  • Согласно пояснительной записке, «аудиовизуальным сервисам» запретят показывать фильмы без получения на них прокатного удостоверения. Их выдаёт Минкультуры.
  • По нынешним правилам, прокатные удостоверения должны получать создатели и прокатчики фильмов. Отказать в выдаче или отозвать уже действующее удостоверение Минкультуры может, если в фильме «пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму».
  • Источники «Ведомостей» говорили, что получение прокатных удостоверений хотят распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку, то есть и лицензионные фильмы и сериалы.
Источник: Okko 
Источник: Okko 

#новости #онлайнкинотеатры

2020
11
11
11
22 комментария
Вадим Д.

Третий день подряд. Пожалейте Пингвинушку-то!

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1
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Макгаффин

Отказать в выдаче или отозвать уже действующее удостоверение Минкультуры может, если в фильме «пропагандируется насилие и жестокость

ого, в онлайн-кинотеатрах не будет больше всех российских фильмов?

5
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Egor Savelyev

Продолжаем превращать рунет в ещё большее говно, вчера цензура игр, сегодня и до сериалов добрались. Хочешь контента - будь добр ВПН включить или пиратское используй

5
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Dmitriy

там и сейчас смотреть нечего, а если еще почистят, смысл тогда за все это платить?

4
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Nenueto Flex

Удивительно, что кто-то вообще платит

2
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Лёня Воронин

Я думал, кинотеатры наоборот сейчас надо поддерживать

4
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Васисуалий Лоханкин

Да пусть добивают нахуй. Учитывая, что сейчас "нескрепным" является даже поцелуй 2 девочек, иностранного контента вообще не останется.
Будут только наши фильмы, корейские дорамы и турецкие мыльные оперы. Еще больше людей уйдет на торрент.

1
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