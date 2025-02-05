Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Медиа

Онлайн-кинотеатр Wink начнёт сотрудничать с блогерами и делиться с ними рекламной выручкой

Пилотный проект запустят в первом квартале 2025 года.

  • Блогерский контент не войдёт в подписку, поэтому в нём будет реклама, рассказал «Ъ» глава кинотеатра Антон Володькин. По словам сервиса, блогерам будет причитаться больше половины выручки Wink от этой рекламы.
  • Володькин называет это UGC-направлением (user-generated content — контент, сгенерированный пользователями). С таким контентом работают соцсети и площадки вроде vc.ru, «Хабра» и «Пикабу». Но в случае с Wink блогеры должны подавать заявки на участие в пилоте и подписывать контракт с кинотеатром. Просто зайти в сервис и выложить свой ролик не дадут.
  • Самому Wink инициатива поможет укрепить сотрудничество с рекламодателями. А для блогеров это дополнительный источник заработка. YouTube приостановил монетизацию для России в 2022 году.
Володькин. Источник фото: ТАСС
Володькин. Источник фото: ТАСС
  • В онлайн-кинотеатре Start сообщили «Ъ», что блогерский контент размещать не планируют (у компании есть телеканал Epic, на котором транслируют ролики блогеров). В «Кинопоиске» и «Иви» отказались от комментариев. В Premier и Okko не ответили на запрос.

#новости #wink

3
25 комментариев
Карина Львова

Идея крутая, но только Wink никто не смотрит

11
1
Ответить
White Net

Так эту проблему и хотят устранить блогерами) бусти на минималках

3
Ответить
Виталий Гульчеев

Любопытно. Производишь контент отправляешь, ждешь модерации день, неделю, месяц?

7
Ответить
Твердыня

блогеры должны подавать заявки на участие в пилоте Получаешь от модерации отказ, идёшь заливать на Ютуб...
и подписывать контракт с кинотеатром....а тебе тычут контрактом, по которому ты не имеешь права заливать свои видео на другие площадки 😂👌🏻

5
2
Ответить
Слегка Придурковатый

Кому эти онлайн-кинотеатры ваще нужны, когда есть единственный верный флаг - флаг Весёлого Роджера?

5
Ответить
Trader from Siberia

оплачиваю пиратский онлайн кинотеатр и радуюсь жизни

Ответить
debil
4
Ответить