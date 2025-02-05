Онлайн-кинотеатр Wink начнёт сотрудничать с блогерами и делиться с ними рекламной выручкой

Пилотный проект запустят в первом квартале 2025 года.Блогерский контент не войдёт в подписку, поэтому в нём будет реклама, рассказал «Ъ» глава кинотеатра Антон Володькин. По словам сервиса, блогерам будет причитаться больше половины выручки Wink от этой рекламы.Володькин называет это UGC-направлением (user-generated content — контент, сгенерированный пользователями). С таким контентом работают соцсети и площадки вроде vc.ru, «Хабра» и «Пикабу». Но в случае с Wink блогеры должны подавать заявки на участие в пилоте и подписывать контракт с кинотеатром. Просто зайти в сервис и выложить свой ролик не дадут.Самому Wink инициатива поможет укрепить сотрудничество с рекламодателями. А для блогеров это дополнительный источник заработка. YouTube приостановил монетизацию для России в 2022 году.Володькин. Источник фото: ТАССВ онлайн-кинотеатре Start сообщили «Ъ», что блогерский контент размещать не планируют (у компании есть телеканал Epic, на котором транслируют ролики блогеров). В «Кинопоиске» и «Иви» отказались от комментариев. В Premier и Okko не ответили на запрос.#новости #wink
Идея крутая, но только Wink никто не смотрит
Так эту проблему и хотят устранить блогерами) бусти на минималках
Любопытно. Производишь контент отправляешь, ждешь модерации день, неделю, месяц?
блогеры должны подавать заявки на участие в пилоте Получаешь от модерации отказ, идёшь заливать на Ютуб...
и подписывать контракт с кинотеатром....а тебе тычут контрактом, по которому ты не имеешь права заливать свои видео на другие площадки 😂👌🏻
Кому эти онлайн-кинотеатры ваще нужны, когда есть единственный верный флаг - флаг Весёлого Роджера?
оплачиваю пиратский онлайн кинотеатр и радуюсь жизни