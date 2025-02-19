Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с зарубежными правообладателями — но гарантий, что каталоги вернут, нет

А если и вернут, то неизвестно когда.Об общении с некоторыми «мейджорами» — ведущими студиями Голливуда — сообщили РБК Okko и два источника на медиарынке. В Okko говорят, что решение компаний снова «пойти на контакт» — это положительный сигнал: «категоричная позиция» изменилась.«Кинопоиск» ведёт переговоры о правах на «большой пакет новинок Lionsgate». Lionsgate не «мейджор», но крупный игрок. Среди его проектов — франшизы «Сумерки», «Пила», «Голодные игры» и «Джон Уик», номинированные на «Оскар» фильмы «1917», «Зелёная книга», «Достать ножи», «Ла-Ла Ленд» и другие.По словам одного из источников РБК, основная проблема «чисто экономическая»: платежи в условиях санкций. Другая — закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, который Владимир Путин подписал в 2022 году.Российские дистрибьюторы вынуждены вырезать видео- и аудиофрагменты, трансляция которых может грозить им штрафами и приостановкой работы. Правки вносили в такие сериалы, как «Секс в большом городе», «Белый лотос», «Клан Сопрано», «Твин Пикс» и не только. То же касается фильмов в офлайн-прокате.Кадр из сериала «Твин Пикс» Дэвида ЛинчаDisney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal приостановили работу на российском рынке в 2022 году. В отдельных случаях санкции затронули и права онлайн-кинотеатров на их фильмы и сериалы.Из библиотек исчезли «Остаться в живых», «Друзья», «Титаник», «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Интерстеллар», «Один дома», «Пираты Карибского моря», «Ледниковый период», «Отчаянные домохозяйки» и многие другие картины.В 2023 году количество фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысило количество контента «мейджоров».Платите за подписки на российские онлайн-кинотеатры? Оплачиваю подписку на один сервисОплачиваю подписку на два сервиса или болееРаньше платил, сейчас не плачуНикогда не платил, но думаю начатьНикогда не платил и не собираюсь 🏴☠Нет голосовАнонимный#новости #кинотеатры