«Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии» — системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей

Сумма сделки не раскрывается. Об этом рассказала РБК Светлана Баланова — глава «Национальной медиа группы» (НМГ, владеет СТС, «Рен-ТВ», «Известиями», онлайн-кинотеатром Wink).«Медиалогия» основана в 2003 году, она занимается разработкой одноимённой автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей в режиме реального времени. По собственным данным, она мониторит около 250 тысяч платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов.В 2019-м «Ведомости» сообщали, что 63% «Медиалогии» купил банк ВТБ. До сделки 75% компании были у IBS, 25% — у сооснователя группы Сергея Мацоцкого. Сейчас структура акционеров скрыта.НМГ ведёт переговоры о полной покупке бизнеса, говорит Баланова. Сумму и детали возможной сделки она не раскрыла. По её словам, появление негативного комментария в соцсетях или в СМИ «при правильной отработке» может превратиться в позитивный кейс для бренда или госструктуры. В ином случае он повлечёт репутационные риски. «Медиалогия» работает именно в этом «поле».Баланова назвала «Медиалогию» одним из лидеров «управления репутацией и информационными рисками» и компанией «номер один» на рынке мониторинга информации и новостей.НМГ стремится стать лидером на рынке информации и развлечений. Для достижения этой цели холдинг «смотрит на то, что находится рядом с медиа», на сферы, в которых «медиаэкспертиза может дать конкурентное преимущество».Источник: «Яндекс Карты»#новости #медиалогия