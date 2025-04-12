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Карина Пардаева
Медиа

Netflix начал тестировать поиск на основе ИИ — он поможет найти контент по описанию настроения пользователя

Для этого компания использует технологии OpenAI.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Пользователи смогут находить контент с помощью «более точных терминов» — не только по жанрам или именам актеров. Например, можно будет подобрать шоу, описав своё настроение, пишут The Verge и Bloomberg.
  • Затем система порекомендует варианты из каталога компании, соответствующие запросам пользователя.
  • Пока функция доступна пользователям iOS в Австралии и Новой Зеландии. Вскоре тестирование расширят на несколько новых рынков, включая США, отметил представитель Netflix.
  • Netflix уже давно использует ИИ-технологии в работе платформы. Например, применяет сервис Deepdub для создания ИИ-субтитров к сериалам и синхронизации движения губ актёров с переведённой аудиодорожкой на другом языке.

#новости #netflix

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