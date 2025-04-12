Netflix начал тестировать поиск на основе ИИ — он поможет найти контент по описанию настроения пользователя

Для этого компания использует технологии OpenAI.Источник фото: UnsplashПользователи смогут находить контент с помощью «более точных терминов» — не только по жанрам или именам актеров. Например, можно будет подобрать шоу, описав своё настроение, пишут The Verge и Bloomberg.Затем система порекомендует варианты из каталога компании, соответствующие запросам пользователя.Пока функция доступна пользователям iOS в Австралии и Новой Зеландии. Вскоре тестирование расширят на несколько новых рынков, включая США, отметил представитель Netflix.Netflix уже давно использует ИИ-технологии в работе платформы. Например, применяет сервис Deepdub для создания ИИ-субтитров к сериалам и синхронизации движения губ актёров с переведённой аудиодорожкой на другом языке.#новости #netflix