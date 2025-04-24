«Яндекс» добавил в «Директ» возможность показывать рекламу в «умных» телевизорах

Её можно разместить на устройcтвах с YaOS и в приложениях для Smart TV.Источник фото: UnsplashВидеоролики теперь можно запускать прямо из интерфейса «Директа» по аукционной модели — с настройкой бюджета, таргетинга и возможностью оптимизировать кампанию в процессе. Также в тестовом режиме доступны исследования эффективности: число поисковых запросов от пользователей (Search Lift), количество визитов на сайт (Visit Lift) и как меняется восприятие бренда в ходе кампании (Brand Lift), узнал Forbes.Рекламу будут показывать на устройствах с операционной системой YaOS, в приложении «Кинопоиска» (включая сторонние Smart TV) для пользователей без подписки «Яндекс Плюс», в онлайн-кинотеатрах, а также в браузере, если пользователь смотрит видео через телевизор. «Яндекс» также запустил и баннерный формат — ТВ-билборд.Запуск «Яндексом» этой опции будет полезен и выгоден и самой компании, и рекламодателям, считают участники рынка, называя эту ситуацию «win-win».По оценкам J’son & Partners Consulting, в России уже более 54 млн «умных» телевизоров, а к 2029 году их станет почти 90 млн. Аудитория — преимущественно люди 25-54 лет с доходом выше среднего, следует из данных Mediascope.Аналитики сравнивают стратегию «Яндекса» с моделью американской Roku, которая превратилась из производителя телевизоров в крупнейшую рекламную ТВ-платформу. Она продаёт телевизоры со своей ОС и доступом к Netflix, Disney, Hulu, Fubo.#новости