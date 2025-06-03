Договорённостей об актёрском составе пока нет.Режиссёр Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем») ведёт переговоры с Amazon MGM Studios о постановке фильма “Artificial” — о том, как в 2023 году из OpenAI в течение нескольких дней уволили и взяли обратно на пост гендиректора Сэма Альтмана. Об этом пишет The Hollywood Reporter.Хотя пока никаких договорённостей нет, в качестве претендентов на роли в фильме издание называет актёров Юру Борисова («Анора», «Сто лет тому вперёд»), Эндрю Гарфилда («Новый Человек-паук») и Монику Барбаро («Топ Ган: Мэверик»). По словам источников, Гарфилд может сыграть Альтмана, Барбаро — бывшего техдиректора OpenAI Миру Мурати, а Борисов — сооснователя компании Илью Суцкевера.По словам источников, Amazon планирует начать производство уже летом 2025 года, съёмки якобы будут в Сан-Франциско, США, и Италии. Автор сценария — Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»), он же будет продюсером, пишет издание.Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета в ноябре 2023 года. В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» гендиректора. Вслед за Альтманом компанию покинули соучредитель Грег Брокман и несколько старших исследователей.Вернуть основателей в OpenAI и распустить совет призывали инвесторы и сотрудники. Через несколько дней OpenAI сообщила, что Альтман вернётся на пост гендиректора. Вместе с ним к работе вновь приступил и Брокман, а совет распустили и вместо него собрали новый.Кадр из интервью Сэма Альтмана. Источник: TED #новости #openai