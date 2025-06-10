Disney стал единственным владельцем видеосервиса Hulu

Компания закрыла сделку. Disney объявил о покупке Hulu в ноябре 2023 года — тогда он заплатил Comcast $8,6 млрд за долю в 33%. Теперь компания выплатила ещё дополнительные $438,7 млн, закрыв сделку, пишет Reuters.Владельцем 67% видеосервиса Disney стал в 2019 году, когда выкупил кинокомпанию 21st Century Fox (сейчас — Fox). После этого владеющая оставшейся частью компании Comcast согласилась продать свою долю — и начался процесс её оценки, который должен был завершиться в 2024 году.Окончательно сделку зафиксируют как завершённую к 24 июля 2025 года, отмечает CNBC. Глава Disney Боб Айгер рад, что «вопрос наконец-то решён».Источник: Getty ImagesHulu начал работу в 2007 году, с 2011 года выпускает оригинальные проекты. Среди вышедших на сервисе — сериалы «Рассказ служанки», «Медведь», «Сёгун», «11.22.63», «И повсюду тлеют пожары», «Убийства в одном здании» и другие.#новости #disney #hulu