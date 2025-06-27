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Евгения Евсеева
Медиа

Онлайн-кинотеатры попросили убрать из законопроекта о прокатных удостоверениях «преференции для пиратов»

И в целом отсрочить его вступление до 1 марта 2026 года.

  • 24 июня 2025 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Теперь стриминги просят доработать законопроект, пишет РБК со ссылкой на «Медиа-коммуникационный союз» (МКС), который объединяет «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», «Иви», «Первый канал» и других.
  • Согласно законопроекту, владельцы аудиовизуальных сервисов (АВС) не смогут распространять фильмы без таких документов. В союзе отмечают, что тогда нормы распространятся только на 23 юрлица. Среди владельцев АВС — «Кинопоиск», Okko, Wink, «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ» и другие. А вот видеохостингов — «VK Видео» и Rutube — документ не касается.
  • Авторы письма отмечают, что доля АВС в общем объёме потребления аудиовизуального контента в интернете составляет менее 10%, а их работу уже контролирует Роскомнадзор.
  • В текущей редакции законопроект «содержит существенные риски для владельцев АВС», поскольку предъявляет «повышенные и сложно выполнимые требования». Один из ключевых рисков — переток аудитории на другие сервисы, прежде всего «пиратские». Получать прокатные удостоверения придётся на весь контент, а это «десятки тысяч наименований».
  • Поэтому МКС предлагает распространить нормы на все сайты с аудиовизуальным контентом, в том числе соцсети, не только владельцев АВС. А выдавать удостоверения — только на сериалы и фильмы, выложенные после вступления закона в силу.

#новости #онлайнкинотеатры

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