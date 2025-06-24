Госдума поддержала в первом чтении законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Сегодня онлайн-кинотеатры стали полноценным каналом дистрибуции аудиовизуального контента, и они должны нести ту же ответственность, что и традиционные кинозалы. Закон устраняет правовой пробел, когда показ фильма в сети мог происходить в обход прокатного удостоверения — особенно это касалось спорных с точки зрения общественных ценностей материалов. <…>

Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания, особенно если речь идёт о контенте для детей и подростков.