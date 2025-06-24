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Таня Боброва
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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

По нему же прокатных удостоверений хотят лишать фильмы, «дискредитирующие традиционные ценности».

  • Поправки уточняют требования к выдаче прокатных удостоверений от Минкультуры. Согласно им, владельцы аудиовизуальных сервисов не смогут распространять фильмы без таких документов, говорится на сайте Госдумы.
  • Кроме того, документ расширяет перечень оснований для отказа фильму в прокате. К ним будет относиться и наличие в кино материалов, «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».
  • Минкульт сможет вносить изменения в уже выданные удостоверения — например, для возрастной маркировки фильмов.

Сегодня онлайн-кинотеатры стали полноценным каналом дистрибуции аудиовизуального контента, и они должны нести ту же ответственность, что и традиционные кинозалы. Закон устраняет правовой пробел, когда показ фильма в сети мог происходить в обход прокатного удостоверения — особенно это касалось спорных с точки зрения общественных ценностей материалов. <…>

Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания, особенно если речь идёт о контенте для детей и подростков.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике (цитата по «РИА Новости»)
  • Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров внесли в Госдуму в декабре 2024 года. Его критиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
  • Источник Forbes говорил в апреле 2025-го, что сервисы хотят добиться, чтобы обязательство по получению удостоверений на фильмы распространялось «хотя бы на новый контент». Другой собеседник добавлял: «Закон не должен иметь обратной силы и [должен] касаться только будущих сделок».
Источник: мэрия Москвы / Eurasianet
Источник: мэрия Москвы / Eurasianet

#новости #онлайнкинотеатры

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