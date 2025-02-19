РСПП раскритиковал проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Он приведёт к «разрушительному влиянию на устоявшуюся бизнес-практику производства и распространения сериалов», считают в ассоциации.Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила отрицательное заключение на законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов. Текст заключения опубликован на сайте союза, с ним ознакомились «Ведомости» и «Коммерсантъ».РСПП указывает, что законопроект «разрушительно воздействует на сложившуюся бизнес-практику производства и распространения сериалов и создаст риски значительных финансовых потерь добросовестных участников рынка». Также регулирование, предлагаемое документом, приведёт неравным условиям с зарубежными видеосервисами.Общие расходы и издержки правообладателей и лицензиатов — производителей, дистрибьюторов контента и владельцев сервисов — на получение прокатных удостоверений можно оценить в 1,5-1,6 млрд рублей за актуальные каталоги плюс 0,4–0,5 млрд рублей ежегодно, говорят в союзе.Кроме того, среднее количество прокатных удостоверений, выдаваемых в год, составляет 2000-3000. А расширение требований в 15-20 раз увеличит необходимое количество удостоверений.Законопроект пока не приняли ни в одном чтении. Согласно ему, «аудиовизуальным сервисам» запретят показывать фильмы без получения на них прокатного удостоверения. Их выдаёт Минкультуры. Против проекта уже выступило Минцифры.По нынешним правилам, прокатные удостоверения должны получать создатели и прокатчики фильмов. Отказать в выдаче или отозвать уже действующее удостоверение Минкультуры может, если в фильме «пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму».#новости