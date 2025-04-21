Онлайн-кинотеатры предложили смягчить законопроект о прокатных удостоверениях — выдавать их только на новый контент

Если его примут в текущем виде, стриминги могут не получить удостоверения на 10-20% своих библиотек.Источник фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАССКак рассказали Forbes источник в телекоммуникационной компании, собеседник в отрасли связи и представитель медиахолдинга, онлайн-кинотеатры настаивают, чтобы требования законопроекта касались только нового контента.Поправки к законам «Об информации» и «О господдержке кинематографии» внесли в Госдуму 12 декабря 2024 года. Они запрещают стримингам показывать фильмы без прокатных удостоверений. Если закон примут, нормы вступят в силу с 1 мая 2025 года. Против проекта выступили Минцифры, РСПП.Собеседник издания пояснил, что в текущей редакции законопроекта удостоверения нужны на каждую единицу контента, а не на фильм в целом. По его оценке, это потребует оформления более 100 тысяч прокатных удостоверений и дополнительных затрат — только на госпошлины придётся потратить 350 млн рублей (3500 рублей стоит оформление одного удостоверения).Кроме того, стримингам придётся расширять штат и увеличивать фонд оплаты труда. Также возможны финансовые потери из-за нарушения условий контрактов с мейджорами, особенно по многосерийным проектам с жёсткими сроками релизов.В пресс-службе «Иви» заявили, что законопроект создаёт риски для инвестиций в производство российского контента. В Okko допустили, что новые нормы приведут к удорожанию подписок и замедлению выпуска фильмов и сериалов.Один из авторов инициативы, депутат Андрей Свинцов (ЛДПР), отметил, что выдача удостоверений на уже вышедшие в прокат фильмы будет быстрой, но для тысяч единиц контента в онлайн-библиотеках потребуется «приличное время».По его оценке, от 10% до 20% фильмов в библиотеках стримингов могут не получить удостоверения из-за несоответствия новым требованиям.#новости