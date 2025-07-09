Суд в Москве заочно арестовал издателя «Медузы»* Галину Тимченко

В 2024 году её включили в список иноагентов. Само издание признано в России и нежелательным, и иноагентом.Черёмушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Тимченко меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе московских судов.Срок ареста — два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Тимченко обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК — организация деятельности иностранной или международной организации, которую признали нежелательной в России.Генпрокуратура признала нежелательной Medusa Project — латвийское юрлицо «Медузы»* — в 2023 году. В 2021 году издание внесли в список иноагентов, а в марте 2022-го Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта по требованию Генпрокуратуры.Галину Тимченко Минюст включил в список иноагентов в августе 2024 года. Уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации против неё завели в России в мае 2025-го. По версии следствия, Тимченко публиковала видео для «формирования протестных настроений у граждан» и для их «вовлечения» в деятельность нежелательной организации. В июне МВД объявило её в розыск, писали «Ведомости».Галина Тимченко / Источник: Dimitrios Kambouris, Getty Images *«Медуза» признана в России нежелательной организацией.#новости