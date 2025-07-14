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Евгения Евсеева
Медиа

Кинотеатры в июне 2025 года собрали рекордные с 2022-го 3,2-3,5 млрд рублей — «Ъ»

В тройке лидеров — один российский фильм и два американских.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Общие сборы за июнь составили 3,2 млрд рублей, за это время посещаемость достигла 8,7 млн зрителей, а средняя цена за билет выросла на 26% год к году, до пиковых 413 рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные единой автоматизированной информационной системы «Фонда кино». В июне 2024-го общие сборы были 2,2 млрд рублей.
  • Большую часть от общих сборов обеспечил фильм «На деревню дедушке» (в прокате с 12 июня 2025-го), касса проекта за месяц составила 425 млн рублей. На втором месте — картина «Балерина» (386 млн рублей), на третьем — «Материалистка» (200,4 млн рублей).
  • За 2024 год общие сборы достигли 45 млрд рублей, что на 15% выше показателей 2023 года. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В 2025-м сборы в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн рублей против 681,2 млн рублей годом ранее.
  • Издание отмечает, что «альтернативный» прокат, по данным отраслевого издания Cinemaplex, принёс ещё 340 млн рублей. Например, «короткометражка» «Сколько весит облако?» собрала за июнь 39,4 млн рублей и 98,2 тысячи посетителей, «Три добрых дела» — 46,9 млн руб и 98,9 тысячи.
Таня Боброва
Офлайн
«То густо, то пусто»: отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению посещаемости кинотеатров в первом квартале 2025-го до трёхлетнего минимума

Но сборы растут: средняя цена билета в кино по России составляет уже 438,8 рубля.

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Источник: «Кинопоиск» 

#новости #кинотеатры

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