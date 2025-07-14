Кинотеатры в июне 2025 года собрали рекордные с 2022-го 3,2-3,5 млрд рублей — «Ъ»

В тройке лидеров — один российский фильм и два американских. Источник: BloombergОбщие сборы за июнь составили 3,2 млрд рублей, за это время посещаемость достигла 8,7 млн зрителей, а средняя цена за билет выросла на 26% год к году, до пиковых 413 рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные единой автоматизированной информационной системы «Фонда кино». В июне 2024-го общие сборы были 2,2 млрд рублей.Большую часть от общих сборов обеспечил фильм «На деревню дедушке» (в прокате с 12 июня 2025-го), касса проекта за месяц составила 425 млн рублей. На втором месте — картина «Балерина» (386 млн рублей), на третьем — «Материалистка» (200,4 млн рублей).За 2024 год общие сборы достигли 45 млрд рублей, что на 15% выше показателей 2023 года. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В 2025-м сборы в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн рублей против 681,2 млн рублей годом ранее.Издание отмечает, что «альтернативный» прокат, по данным отраслевого издания Cinemaplex, принёс ещё 340 млн рублей. Например, «короткометражка» «Сколько весит облако?» собрала за июнь 39,4 млн рублей и 98,2 тысячи посетителей, «Три добрых дела» — 46,9 млн руб и 98,9 тысячи.Таня БоброваОфлайн10 апр«То густо, то пусто»: отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению посещаемости кинотеатров в первом квартале 2025-го до трёхлетнего минимума Но сборы растут: средняя цена билета в кино по России составляет уже 438,8 рубля.#новости #кинотеатры