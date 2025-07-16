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Данила Бычков
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Латвийский суд отменил решение об отзыве лицензии на вещание у телеканала «Дождь»*

Местный регулятор намерен обжаловать постановление суда.

  • Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) об отзыве у телеканала «Дождь»* лицензии не вещание отменил окружной суд Риги. Об этом сообщил глава регулятора Иварс Аболиньш.

Отменено только решение NEPLP, но сама программа в Латвию не вернётся. NEPLP обжалует это решение.

Иварс Аболиньш
  • Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко поприветствовал решение суда. Он рассчитывает, что «это станет началом возвращения [телеканала] в кабельные сети Латвии и других стран Балтии».
  • Лицензию «Дождя»* на вещание в Латвии отозвали в декабре 2022 года. Аболиньш объяснял решение «угрозами национальной безопасности и общественному порядку».
  • В августе 2021 года Минюст России внёс телеканал в список иноагентов. В июле 2023-го Генпрокуратура признала «нежелательной» на территории России деятельность латвийского и нидерландского юрлиц «Дождя» — SIA TV Rain и TVR Studios B.V.

*«Дождь» признан нежелательной организацией в России.

#новости #дождь

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