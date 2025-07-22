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Полина Лааксо
Медиа

Госдума приняла закон о блокировке фильмов, которые дискредитируют «российские духовно-нравственные ценности»

Поправки рассмотрели во втором и третьем, окончательном чтении.

  • Закон предстоит подписать Совфеду и президенту. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. С указанного дня Минкульт сможет не выдавать удостоверения на фильмы, которые «пропагандируют отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей» или «дискредитируют» их.
  • Министерство также получит право пересматривать выданные ранее разрешения — «в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей».
  • Если фильм лишился удостоверения или не получил его или если в нём даже без удостоверения обнаружили дискредитацию или пропаганду отрицания ценностей, владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей будут обязаны ограничить доступ к нему в течение суток — по требованию Роскомнадзора.
  • Это касается сайтов и страниц, доступ к которым предоставляют за плату или при условии просмотра рекламы и чья российская аудитория превышает 100 тысяч пользователей в день, а также владельцев соцсетей с суточной российской аудиторией свыше 500 тысяч человек. Соцсети должны выявлять такой контент в том числе сами.
  • Первый замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин отмечал: Минкульт «выработает чёткие и прозрачные критерии оценки, чтобы избежать перегибов», а также призывал не путать «дискредитацию» или «пропаганду отрицания ценностей» с «обязанностью соответствовать» им.
Марк Эдельштейн и Майки Мэдисон. Кадр из фильма «Анора» Шона Бейкера
Марк Эдельштейн и Майки Мэдисон. Кадр из фильма «Анора» Шона Бейкера

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