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Евгения Евсеева
Медиа

Издание «Спортс» запустило собственную видеоплатформу

На ней будут проходить прямые трансляции, выходить видео от партнёров и оригинальный контент.

  • Она называется «ВидеоСпортс», сообщило издание. Это будет «единое пространство» для спортивных видео — прямых трансляций, хайлайтов, студийных форматов, контента от клубов, федераций, блогеров и редакции «Спортса».

  • Все видео доступны бесплатно. Сейчас сервис работает в режиме раннего доступа.

  • Среди партнёров — футбольные клубы «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Акрон», «Пари НН», «Эгриси», «Родина», хоккейные «Трактор», «Адмирал» и «Северсталь», видеопроекты «Мяч Production», Smol Talk, «Портье Дрогба», «Футбольный клуб», «Черкас Атлант», «Английский акцент», а также блогеры Тимур Журавель, Вадим Лукомский и Кирилл Бельский.

  • Среди первых эфиров — эксклюзивная трансляция матча квалификации Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Фенербахче» и финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто.
  • В планах — выпуск оригинальных шоу, расширение партнёрств, запуск новых функций.

#новости #спортс

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