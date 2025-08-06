Издание «Спортс» запустило собственную видеоплатформу

На ней будут проходить прямые трансляции, выходить видео от партнёров и оригинальный контент.Она называется «ВидеоСпортс», сообщило издание. Это будет «единое пространство» для спортивных видео — прямых трансляций, хайлайтов, студийных форматов, контента от клубов, федераций, блогеров и редакции «Спортса».Все видео доступны бесплатно. Сейчас сервис работает в режиме раннего доступа. Среди партнёров — футбольные клубы «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Акрон», «Пари НН», «Эгриси», «Родина», хоккейные «Трактор», «Адмирал» и «Северсталь», видеопроекты «Мяч Production», Smol Talk, «Портье Дрогба», «Футбольный клуб», «Черкас Атлант», «Английский акцент», а также блогеры Тимур Журавель, Вадим Лукомский и Кирилл Бельский.Среди первых эфиров — эксклюзивная трансляция матча квалификации Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Фенербахче» и финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто.В планах — выпуск оригинальных шоу, расширение партнёрств, запуск новых функций.#новости #спортс