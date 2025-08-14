Структуры объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» потребовали от бывшего офиса Sony в России 578 млн рублей «упущенной выгоды»

Из-за ухода студии из страны.Иски к ООО «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», до 2022 года работала как представительство российского бизнеса студии Sony Pictures) в Арбитражный суд Москвы в июле 2025 года подали АО «Синема парк» и ООО «Райзинг стар медиа».Исковые требования первой структуры составляют 473,77 млн рублей, второй — почти 104 млн рублей. Как передаёт РБК, в суде представитель истцов заявил, что это размер упущенной выгоды киносети.«С 2022-го по 2025 год в мировом прокате находилось 15 фильмов производства Sony Pictures. Но на территории России они не были показаны», — пояснил он. Сумму упущенной выгоды сеть рассчитала на основе данных мирового проката и количества своих кинотеатров в России.Истец также запросил судебную экспертизу: он хочет оценить, могли ли показать в России фильмы Sony Pictures с 2022-го по 2025 год, какую выручку получили бы кинотеатры, какие расходы понёс истец и какова величина упущенной выгоды.Ответчик заявил, что не согласен с исковыми требованиями. Суд назначил рассмотрение дела на сентябрь 2025 года.В феврале 2025 года РБК писало со ссылкой на картотеку дел, что сама «Контент-клуб» подала 20 исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд рублей. Наибольший по сумме иск — на 436,4 млн рублей — подали к структуре объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк».Претензии были связаны с долгами за показы фильмов Sony Pictures по договорам, которые заключили до её ухода из России. По большинству исков «Контент-клуба» производство прекратили, указывает теперь РБК. Сторонам удалось договориться о досудебном урегулировании «на взаимовыгодных условиях», рассказали два источника издания в киносетях, иски к которым отозвали.Кадр из фильма «Крэйвен-охотник», 2024, 18+. По данным «Кинопоиска», в мировом прокате фильм собрал более $62 млн.#новости #sony