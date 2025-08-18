Стоимость месячных подписок на онлайн-кинотеатры выросла на 17-50% год к году в первой половине 2025-го — «Ъ»

Общая выручка российских онлайн-кинотеатров по итогам первого полугодия 2025 года выросла на 45% год к году, до 73,6 млрд рублей.TelecomDaily отмечает в своём исследовании, что темпы роста выручки с 2018 года в среднем составляли 52% ежегодно, в 2022-м аналитики зафиксировали рост в пределах 5%, в 2023-м выручка снова показала +37%, в 2024-м — +42%. Эксперты считают, что это говорит о выборе «правильной стратегии» — многие стали выпускать больше собственного контента.Источник: TelecomDailyПервое место по выручке сохранил «Кинопоиск» с долей 33,9% против 34,2% годом ранее, Okko переместился с четвёртого места на второе — 17% против 12,6%, «Иви» — со второго на третье с долей 16,3% против 16,8%, а Wink — с третьего на четвёртое (14,1% против 15,6%).Источник: TelecomDailyДанные по выручке включают все направления кроме сегмента лицензирования и партнёрств (L&P). Рекламная модель приносила 5% выручки в первом полугодии 2024-го, теперь — только 4%. Остальное — выручка от подписок. При этом, как пишет «Ъ» со ссылкой на исследование, многие участники рынка цены повысили.У «Кинопоиска» рост год к году составил 33%, до 399 рублей в месяц. У Okko — 50%, до 399 рублей («Ъ» указывает, что до 299 рублей, но на сайте онлайн-кинотеатра — 399 рублей в месяц); у Kion — 20%, до 299 рублей; у Premier — 33%, до 399 рублей; у Wink — 17%, до 349 рублей в месяц.В «Кинопоиске» рассказали, что «те подписчики, которые в дополнение к “Плюсу” покупали “Яндекс Книги” или “Больше кино”, получили ещё одну опцию за те же деньги, а для тех, у кого были подключены обе опции, ежемесячный платеж стал даже меньше». В Wink заявили, что не пересматривали стоимость подписок в первом полугодии, но клиенты стали выбирать «более дорогие платные предложения».В Kion не комментируют рост стоимости подписки. В Premier отметили, что «регулярно проводят акции со сниженной ценой подписки». В «Иви» не ответили на запрос газеты, в Okko и Start отказались от комментариев.Кадр из детективного триллера «Фишер» (2023 – ...; 18+), Wink Originals. Источник: «Кинопоиск»#новости