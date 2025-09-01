Netflix выпустил трейлер сериала «Дом Гиннеса» — об ирландской династии, которая построила пивную империю Guinness

Сценарист — Стивен Найт, создатель гангстерской саги «Острые козырьки».Действие шоу развернётся в 1868 году. В центре сюжета окажутся наследники пивовара Бенджамина Гиннеса, которые после его кончины вступят в борьбу за власть в семейном бизнесе.Ведущие роли исполнили Луис Патридж, Энтони Бойл, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши и Джек Глисон. Все восемь серий выйдут 25 сентября 2025 года.Источник: NetflixС 1759 года компанией управляли представители семьи Гиннесс. В 1997-м бренд выкупил производитель алкоголя Diageo со штаб-квартирой в Лондоне.В июле 2025 года аналитики Brand Finance включили Guinness в число самых дорогих брендов пива в мире. Стоимость оценивают в $3,4 млрд.Источник: Netflix#новости