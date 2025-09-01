Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
Медиа

Netflix выпустил трейлер сериала «Дом Гиннеса» — об ирландской династии, которая построила пивную империю Guinness

Сценарист — Стивен Найт, создатель гангстерской саги «Острые козырьки».

  • Действие шоу развернётся в 1868 году. В центре сюжета окажутся наследники пивовара Бенджамина Гиннеса, которые после его кончины вступят в борьбу за власть в семейном бизнесе.
  • Ведущие роли исполнили Луис Патридж, Энтони Бойл, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши и Джек Глисон. Все восемь серий выйдут 25 сентября 2025 года.
Источник: Netflix
  • С 1759 года компанией управляли представители семьи Гиннесс. В 1997-м бренд выкупил производитель алкоголя Diageo со штаб-квартирой в Лондоне.
  • В июле 2025 года аналитики Brand Finance включили Guinness в число самых дорогих брендов пива в мире. Стоимость оценивают в $3,4 млрд.
Источник: Netflix
Источник: Netflix

#новости

1
9 комментариев