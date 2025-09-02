«Без пиратского сегмента кинопрокат в значительной своей части бы вымер»: посещаемость кинотеатров по итогам лета 2025 года упала на 23%, кассовые сборы — на 11%

По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», посещаемость упала на 15%.Общий бокс-офис фильмов за июнь-август 2025 года сократился на 11% год к году и составил 4,55 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Посещаемость упала примерно на 23%, до 11,4 млн человек. Средняя цена билета выросла на 3%, до 414 рублей.По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за лето 2025 года бокс-офис составил почти 5,4 млрд рублей, количество зрителей — 13,6 млн, средняя цена билета — 406 рублей. Годом ранее издание оценивало посещаемость в 20,2 млн человек, а сборы в 6,9 млрд рублей.Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый отметил, что посещаемость упала на 15% и динамику «сложно охарактеризовать иначе как тревожную». По его словам, «без пиратского сегмента кинопрокат этим летом в значительной своей части просто бы вымер»: в сезоне блокбастеров в официальном прокате не было ни одного «проекта-миллиардера».По оценке главного редактора издания Cinemaplex Рифата Фазлыева, сборы «теневых» показов по предсеансному обслуживанию по итогам лета 2025 года суммарно могли составить 1 млрд рублей и 10-18% доли от общего проката.Фильм «На деревню дедушке» (2025, 6+) стал лидером проката на неделе с 12 по 18 июня 2025 года, сборы за этот период составили 191,5 млн рублей. Источник: «Кинопоиск»При этом за июнь 2025 года, как писал «Ъ» со ссылкой на ЕАИС, общие сборы составили 3,2 млрд рублей, за это время посещаемость достигла 8,7 млн зрителей, а средняя цена за билет выросла на 26% год к году, до пиковых 413 рублей. В июне 2024-го общие сборы были 2,2 млрд рублей.Таня БоброваМедиа26 авгПравкомиссия одобрила наделение Минкульта правом расследовать «теневой» прокат в кинотеатрах — «Ведомости» Ведомство сможет привлекать к ответственности за такие нарушения в течение года — сейчас суды часто прекращают дела из-за истечения срока давности, пишет газета.#новости