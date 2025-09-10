Российский рынок пиратского видеоконтента сократился на 14,5% по итогам первой половины 2025 года — F6

Относительно того же периода в 2024 году.Объём рынка за полугодие оценили в $16,6 млн, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование F6 (бывшая Group-IB).Количество пиратских доменов выросло на 27,4% год к году, до 79 тысяч. Трафик на такие сайты при этом снизился почти на 14%. В F6 полагают, что причина — «растущая популярность легальных стриминговых платформ».Стоимость 1000 показов рекламы на платформах с «нелегальным контентом» просела на 0,6% по отношению к первому полугодию 2024 года и на 2,2% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, составив $3,11. «Газпром-медиа» связывает это в том числе с ужесточением борьбы с пиратством, в рамках которой ссылки могут удалять из выдачи.Том Харди. Кадр из фильма «Опустошение» Гарета Эванса, 2025 Среди картин, которые пользовались особой популярностью на пиратских ресурсах, — боевик «Опустошение» Гарета Эванса, научно-фантастические «Компаньон» Дрю Хэнкока и «Ущелье» Скотта Дерриксона, а также комедия «Под прикрытием» Тома Кинглси.Полина ЛааксоМедиа28.01.2024«Новые злодеи Голливуда»: почему в США растёт спрос на пиратские онлайн-кинотеатры Легальным сервисам нужна прибыль, а пользователи платить больше не хотят, пишет Bloomberg. #новости #пиратство