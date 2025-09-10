Популярное
Российский рынок пиратского видеоконтента сократился на 14,5% по итогам первой половины 2025 года — F6

Относительно того же периода в 2024 году.

  • Объём рынка за полугодие оценили в $16,6 млн, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование F6 (бывшая Group-IB).
  • Количество пиратских доменов выросло на 27,4% год к году, до 79 тысяч. Трафик на такие сайты при этом снизился почти на 14%. В F6 полагают, что причина — «растущая популярность легальных стриминговых платформ».
  • Стоимость 1000 показов рекламы на платформах с «нелегальным контентом» просела на 0,6% по отношению к первому полугодию 2024 года и на 2,2% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, составив $3,11. «Газпром-медиа» связывает это в том числе с ужесточением борьбы с пиратством, в рамках которой ссылки могут удалять из выдачи.
Том Харди. Кадр из фильма «Опустошение» Гарета Эванса, 2025 
  • Среди картин, которые пользовались особой популярностью на пиратских ресурсах, — боевик «Опустошение» Гарета Эванса, научно-фантастические «Компаньон» Дрю Хэнкока и «Ущелье» Скотта Дерриксона, а также комедия «Под прикрытием» Тома Кинглси.
«Новые злодеи Голливуда»: почему в США растёт спрос на пиратские онлайн-кинотеатры

Легальным сервисам нужна прибыль, а пользователи платить больше не хотят, пишет Bloomberg.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fmashable.com%252Farticle%252Fwatching-illegal-movies-online-india%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw0n3IvQX_nkqqrcC5vB6C7_%26amp%3Bust%3D1706519806814000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bopi%3D89978449%26amp%3Bved%3D0CBQQjhxqFwoTCLCjourf_4MDFQAAAAAdAAAAABAD&postId=1004730" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Mashable</a>

