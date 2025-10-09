Глава «Роскомсвободы» заявил об уходе с поста, сам проект не работает с сентября 2025 года

Да и сама «Роскомсвобода», как вы заметили, скажем так, растворилась. У неё нет деятельности с начала сентября [2025 года] по ряду обстоятельств. Человеческие ресурсы закончились.

Несмотря на то, что сейчас можно небезосновательно испытывать некоторую горечь и разочарование, всё же это была очень важная история на протяжении 13 лет. Мы были первыми, кто встал на защиту цифровых прав в России, осуществляли данную общественную работу сразу во многих направлениях — просветительском, юридическом, техническом и медийном.

Были и общественные кампании, и мероприятия, и хакатоны. Были (и есть) вы — наше сообщество и поддержка. Спасибо большое вам за неравнодушие и вовлечённость!