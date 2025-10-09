Популярное
Евгения Евсеева
Медиа

Глава «Роскомсвободы» заявил об уходе с поста, сам проект не работает с сентября 2025 года

Будет ли он возобновлять работу — неизвестно.

Сооснователи «Роскомсвободы». Артём Козлюк — второй слева. Источник: «Википедия»
  • Артём Козлюк написал, что уходит с должности главы «Роскомсвободы», из проекта в целом, а также из общественной деятельности. Сайт «Роскомсвободы» работает, но не обновляется с начала сентября 2025 года.

Да и сама «Роскомсвобода», как вы заметили, скажем так, растворилась. У неё нет деятельности с начала сентября [2025 года] по ряду обстоятельств. Человеческие ресурсы закончились.

Несмотря на то, что сейчас можно небезосновательно испытывать некоторую горечь и разочарование, всё же это была очень важная история на протяжении 13 лет. Мы были первыми, кто встал на защиту цифровых прав в России, осуществляли данную общественную работу сразу во многих направлениях — просветительском, юридическом, техническом и медийном.

Были и общественные кампании, и мероприятия, и хакатоны. Были (и есть) вы — наше сообщество и поддержка. Спасибо большое вам за неравнодушие и вовлечённость!

Артём Козлюк, глава «Роскомсвободы»
  • По словам Козлюка, продолжать деятельность «Роскомсвободы» «в текущих обстоятельствах уже не представляется возможным».
  • «Роскомсвобода» создана 1 ноября 2012 года — в день, когда начал работу Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.
  • Проект борется за право доступа к информации в интернете, ведёт реестр блокировок, а также рассказывает о наиболее резонансных случаях ограничения доступа к сайтам, утечек данных, ужесточения законов и преследования за высказывания в интернете.
  • В декабре 2022 года Минюст внёс «Роскомсвободу» в список иноагентов.
На фотографии — сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Источник: «Википедия»
