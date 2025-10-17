«Иви» и «Кинопоиск» договорились продавать подписку друг на друга

И будут делиться друг с другом выручкой. Скриншот vc.ruОнлайн-кинотеатры «реализовали двустороннюю интеграцию подписок»: пользователи обеих платформ могут оформить подписку партнёрского сервиса и получить доступ к дополнительному контенту на сайте и в приложении партнёра, пишет Forbes.Так, подключить подписку на «Иви» можно в «Яндекс Плюсе» — она стоит 399 рублей в месяц. Аналогично в «Иви» можно купить подписку на «Кинопоиск» — тоже за 399 рублей. Покупка открывает пользователям доступ к контенту другого онлайн-кинотеатра, интегрированному в платформу.Партнёры будут делиться выручкой друг с другом, но в какой пропорции — не уточняют.«Кинопоиск», как и «Иви», уже даёт доступ к сериалам Start и «Амедиатеки» в дополнительных тарифах.#новости #кинопоиск #иви