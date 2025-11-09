Гендиректор BBC Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс объявили об отставке из-за некорректно смонтированной речи Трампа

Канал склеил два фрагмента его выступлений так, что посыл искажался. Дэйви. Источник фото: BBCТим Дэйви заявил, что «BBC не идеальна», но ответственность за произошедшее должен взять на себя он — как гендиректор. Он проработал в компании 20 лет. Кто займёт его должность — пока неизвестно. Переходный период может занять пару месяцев.Дебора Тернесс заключила, что ответственность лежит и на ней, но обвинения в предвзятости BBC News назвала «ложными».6 января 2021 года — после выборов США 2020 года, на которых победил Джо Байден, — сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа попытались штурмом взять Капитолий. В своих соцсетях он опубликовал видеообращение: сказал, что понимает негодование, но попросил всех мирно разойтись по домам.Как напоминает BBC, в тот же день в Вашингтоне Трамп сказал: «Мы пойдём к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов». Но в передаче Panorama от 2024 года его слова прозвучали так: «Мы пойдём к Капитолию, и я пойду с вами. И мы будем сражаться изо всех сил».В оригинале фрагменты были произнесены с промежутком почти в час. Про «сражение» нынешний президент говорил в контексте коррумпированности выборов. Его призыв к мирному диалогу из программы вырезали, подметило The Guardian. Зато после речи показали мужчин с флагами, идущих к Капитолию. По мнению The Telegraph, выглядело это так, будто «его сторонники откликнулись на "призыв к оружию"».Тернесс. Источник фото: The Irish Times#новости