vc.ru
Таня Боброва
Медиа

«Кинопоиск» представил новые витрины телеканалов и продажи подписок на сервисы партнёров без оформления «Яндекс Плюса»

А также анонсировал «персональные рецензии» на базе Alice AI и галочки верификации для знаменитостей и брендов.

Источник здесь и далее: «Кинопоиск»
  • «Кинопоиск» рассказал об обновлениях на презентации 10 ноября 2025 года. В частности, платформа теперь продаёт подписки на партнёрские сервисы без оформления «Яндекс Плюса». Управлять подписками и узнавать о контенте онлайн-кинотеатров можно на «Кинопоиске».
  • С октября 2025 года на нём уже можно купить подписку на «Иви». В декабре добавят оформление подписки на Kion. «Ведомости» уточняют, что отдельные витрины для онлайн-кинотеатров при такой модели партнёрства не предусмотрены: посмотреть фильм или сериал можно только у партнёра. Компании будут делить выручку с продажи подписок, в каком соотношении — не уточняют.
  • На «Кинопоиске» также есть брендированные витрины Start и «Амедиатеки» — теперь к ним добавили витрины ТНТ и «Первого канала». Они доступны подписчикам «Плюса». В декабре 2025 года витрину и одновременно продажу подписки запустит «Смотрим». «Позже» появятся телеканалы НТВ и «Мы».
  • В такой модели доходы распределяются «в соответствии с тем, какую аудиторию собрали проекты видеосервисов-партнёров», уточняет газета.
  • На главной странице «Кинопоиска» появился блок «Что смотреть на стримингах и в кино» с персональной подборкой фильмов и сериалов разных площадок, которые можно лайкнуть в разделе «Мои стриминги».
Например, в блоке «Где смотреть» теперь в начало списка попадают сервисы, которые пользователь отметил как любимые
  • Сервис также анонсировал, что до конца 2025 года появятся галочки верификации в личных профилях. Среди пользователей, которые первыми получат их, — режиссёр и сценарист Илья Куликов, хоккеист Александр Овечкин, актёры Леон Кемстач, Андрей Максимов, Иван Добронравов и другие.
  • На «Кинопоиске» появятся «персональная рецензия», сгенерированная на основе отзывов критиков и зрителей с учётом интересов и оценок пользователя, и «персональный аргумент» — «уникальное сообщение» под постером проекта, почему он может понравиться пользователю.
«Персональная рецензия»
  • В 2026 году «Кинопоиск» планирует добавить ИИ-ассистента «Алиса AI» — с возможностью общения в чате и «специальными функциями для зрителей фильмов и сериалов».

«Персональный аргумент»
