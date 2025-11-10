А также анонсировал «персональные рецензии» на базе Alice AI и галочки верификации для знаменитостей и брендов.Источник здесь и далее: «Кинопоиск»«Кинопоиск» рассказал об обновлениях на презентации 10 ноября 2025 года. В частности, платформа теперь продаёт подписки на партнёрские сервисы без оформления «Яндекс Плюса». Управлять подписками и узнавать о контенте онлайн-кинотеатров можно на «Кинопоиске».С октября 2025 года на нём уже можно купить подписку на «Иви». В декабре добавят оформление подписки на Kion. «Ведомости» уточняют, что отдельные витрины для онлайн-кинотеатров при такой модели партнёрства не предусмотрены: посмотреть фильм или сериал можно только у партнёра. Компании будут делить выручку с продажи подписок, в каком соотношении — не уточняют.На «Кинопоиске» также есть брендированные витрины Start и «Амедиатеки» — теперь к ним добавили витрины ТНТ и «Первого канала». Они доступны подписчикам «Плюса». В декабре 2025 года витрину и одновременно продажу подписки запустит «Смотрим». «Позже» появятся телеканалы НТВ и «Мы».В такой модели доходы распределяются «в соответствии с тем, какую аудиторию собрали проекты видеосервисов-партнёров», уточняет газета.На главной странице «Кинопоиска» появился блок «Что смотреть на стримингах и в кино» с персональной подборкой фильмов и сериалов разных площадок, которые можно лайкнуть в разделе «Мои стриминги».Например, в блоке «Где смотреть» теперь в начало списка попадают сервисы, которые пользователь отметил как любимыеСервис также анонсировал, что до конца 2025 года появятся галочки верификации в личных профилях. Среди пользователей, которые первыми получат их, — режиссёр и сценарист Илья Куликов, хоккеист Александр Овечкин, актёры Леон Кемстач, Андрей Максимов, Иван Добронравов и другие.На «Кинопоиске» появятся «персональная рецензия», сгенерированная на основе отзывов критиков и зрителей с учётом интересов и оценок пользователя, и «персональный аргумент» — «уникальное сообщение» под постером проекта, почему он может понравиться пользователю.«Персональная рецензия»В 2026 году «Кинопоиск» планирует добавить ИИ-ассистента «Алиса AI» — с возможностью общения в чате и «специальными функциями для зрителей фильмов и сериалов».«Персональный аргумент»#новости #кинопоиск