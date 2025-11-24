Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
Медиа

«Иллюзия обмана 3» собрала 1 млрд рублей в России и установила рекорд для зарубежных фильмов после ухода киностудий

На одиннадцатый день проката.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», 16+. Источник: «Кинопоиск»
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», 16+. Источник: «Кинопоиск»
  • Кассовые сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в российском прокате достигли отметки в 1 млрд рублей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС на 17:00 мск 23 ноября 2025 года. В эту сумму включена выручка от предварительных продаж билетов на ближайшие дни.
  • Фильм стал первой зарубежной лентой, собравшей 1 млрд рублей в российском прокате после того, как голливудские мейджоры покинули рынок, отмечает издание.
  • Последний раз аналогичную сумму собирал блокбастер «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом в марте 2022 года.
  • Релиз «Иллюзии обмана 3» в российском прокате состоялся 13 ноября 2025 года. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Морган Фриман.
Артур Томилко
Мнения
Основатель «Амедиатеки»: «Российский кинобизнес станет независимым от госбюджета, когда билеты в кино будут стоить 1500-2000 рублей»

Главное из интервью РБК с Александром Акоповым.

Александр Акопов. Фото РБК

#новости

6
1
32 комментария