«Иллюзия обмана 3» собрала 1 млрд рублей в России и установила рекорд для зарубежных фильмов после ухода киностудий

На одиннадцатый день проката.Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», 16+. Источник: «Кинопоиск»Кассовые сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в российском прокате достигли отметки в 1 млрд рублей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС на 17:00 мск 23 ноября 2025 года. В эту сумму включена выручка от предварительных продаж билетов на ближайшие дни.Фильм стал первой зарубежной лентой, собравшей 1 млрд рублей в российском прокате после того, как голливудские мейджоры покинули рынок, отмечает издание.Последний раз аналогичную сумму собирал блокбастер «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом в марте 2022 года.Релиз «Иллюзии обмана 3» в российском прокате состоялся 13 ноября 2025 года. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Морган Фриман.Артур ТомилкоМнения9 июняОснователь «Амедиатеки»: «Российский кинобизнес станет независимым от госбюджета, когда билеты в кино будут стоить 1500-2000 рублей» Главное из интервью РБК с Александром Акоповым.#новости