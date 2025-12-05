Netflix объявил о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд

Перед этим Discovery Global выделят в отдельную публичную компанию.Источник: BloombergСделка объединит «ведущий развлекательный сервис» с «легендарными франшизами» Warner Bros., говорится в заявлении Netflix. Акционеры студии получат по $27,75 за бумагу деньгами и акциями Netflix. Общая сумма сделки составит $82,7 млрд.Её планируют закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию. Кроме того, сделку должны одобрить регуляторы. СМИ сообщали, что если этого не произойдёт, Netflix выплатит студии компенсацию в размере $5 млрд.Netflix получит студии Warner Bros., стриминговые платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Продолжат ли HBO и HBO Max работать отдельно после завершения сделки — не уточняется. В декабре 2025 года Paramount обвинила Warner Bros. в «нечестном» процессе продажи своих активов — она якобы благоприятствовала Netflix, отмечает CNBC. В октябре 2025 года Warner Bros. отклонила предложение Paramount примерно на $60 млрд.Сделка приведёт к «тектоническим» изменениям в индустрии развлечений, отмечало Bloomberg. Традиционный телевизионный бизнес переживает упадок на фоне перехода зрителей к стримингам. В третьем квартале 2025 года выручка Warner Bros. упала на 23% год к году на фоне оттока подписчиков и снижения интереса со стороны рекламодателей.#новости #netflix #warnerbros