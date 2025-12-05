Warner Bros. начала эксклюзивные переговоры о продаже Netflix своих киностудий и стримингового сервиса HBO Max — Bloomberg

О завершении сделки могут объявить в ближайшие дни.Источник: BloombergСоглашение может привести к «тектоническим» изменениям в индустрии развлечений, объединив доминирующий стриминговый сервис с одной из старейших студий Голливуда, пишет Bloomberg. По данным Reuters, Netflix предлагает Warner Bros. $28 за акцию.Если переговоры не сорвутся, сделка может быть завершена в ближайшие дни. Она позволит Netflix получить эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано».Netflix также предложила Warner Bros. компенсацию в размере $5 млрд, если сделку не одобрят регуляторы. Paramount обвинила студию в «нечестном» процессе продажи своих активов и том, что она благоприятствует Netflix, отмечает CNBC. В октябре 2025 года Warner Bros. отклонила предложение Paramount примерно на $60 млрд.Традиционный телевизионный бизнес переживает упадок на фоне перехода зрителей к стримингам, отмечает Bloomberg. В прошлом квартале выручка Warner Bros. упала на 23% на фоне оттока подписчиков и снижения интереса со стороны рекламодателей.#новости #netflix #warnerbros