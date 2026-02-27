Популярное
Евгения Евсеева
Медиа

«Союзмультфильм» запустит платформу для коротких анимационных роликов — их смогут создавать пользователи на основе персонажей студии

Доступ к ней будет платным.

Источник: ТАСС
  • Об этом рассказала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По её словам, сейчас студия ищет деньги на разработку, а запуск платформы планируется в 2026 году.
  • Пользователям дадут доступ ко всем «контентным активам» — персонажам, их голосам, локациям и музыке. Ориентируются на детей, которые, по задумке, будут «рассказывать, какую концовку у мультсериала они ожидают, как лучше развивать сюжет того или иного проекта».
  • У платформы будет премодерация, чтобы не допустить «сцен с элементами жестокости и другого неподобающего использования персонажей».
  • Доступ сделают платным, но на старте «стоимость прав для пользователей будет минимальной». О какой сумме идёт речь — Слащева не уточнила.
  • Поначалу площадка будет ориентирована на обычных пользователей, в перспективе «может облегчить лицензионное использование контента и его элементов и для бизнеса».

#новости #союзмультфильм

