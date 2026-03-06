Популярное
Netflix купил стартап Бена Аффлека, разрабатывающий ИИ-инструменты для обработки отснятых фильмов

Условия сделки не разглашаются.

  • Все 16 сотрудников стартапа InterPositive перейдут работать в Netflix, пишет Variety. Аффлек станет советником стримингового сервиса и будет консультировать его.
  • Аффлек запустил стартап в 2022 году, но тот всё это время работал в «закрытом режиме». Он разработал систему, которая позволяет обучить ИИ-модель на основе отснятого материала а потом использовать её для постпродакшена — цветокоррекции, добавления освещения и других визуальных эффектов.
  • По словам Netflix, технология от InterPositive даст партнёрам стриминга «больше возможностей и творческой свободы». Использовать ИИ-инструменты будут внутри компании, предлагать их другим фирмам не собираются.
  • По словам директора по продукту Netflix Элизабет Стоун, в целом существующие ИИ-решения не ориентированы на кинематографистов. То же отметил и Аффлек. Инструменты InterPositive призваны помочь создавать контент более высокого качества, а не удешевить производство фильмов и сериалов или оставить кого-то без работы.

