Netflix купил стартап Бена Аффлека, разрабатывающий ИИ-инструменты для обработки отснятых фильмов

Условия сделки не разглашаются.Все 16 сотрудников стартапа InterPositive перейдут работать в Netflix, пишет Variety. Аффлек станет советником стримингового сервиса и будет консультировать его.Аффлек запустил стартап в 2022 году, но тот всё это время работал в «закрытом режиме». Он разработал систему, которая позволяет обучить ИИ-модель на основе отснятого материала а потом использовать её для постпродакшена — цветокоррекции, добавления освещения и других визуальных эффектов.По словам Netflix, технология от InterPositive даст партнёрам стриминга «больше возможностей и творческой свободы». Использовать ИИ-инструменты будут внутри компании, предлагать их другим фирмам не собираются.По словам директора по продукту Netflix Элизабет Стоун, в целом существующие ИИ-решения не ориентированы на кинематографистов. То же отметил и Аффлек. Инструменты InterPositive призваны помочь создавать контент более высокого качества, а не удешевить производство фильмов и сериалов или оставить кого-то без работы.#новости