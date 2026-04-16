«Иви» первым среди российских онлайн-кинотеатров запустил подписку с рекламой

Стоимость — 199 рублей в месяц.

  • О том, что онлайн-кинотеатр «Иви» ввёл тарифный план с показом рекламы, сообщили в Forbes. Он стал первым среди российских стриминговых сервисов, запустивших такой вариант подписки.
  • Стоимость плана составила 199 рублей в месяц, что на 50 рублей меньше тарифа без рекламы. Пользователи получат доступ ко всему каталогу сервиса.
  • Интеграцией рекламы занимается видеоселлер МТС Ads Premium Video. Разместить её можно будет во всём каталоге, включая сериалы и новинки.
  • Зарубежные стриминговые сервисы предоставляют бюджетные тарифные планы с рекламой уже несколько лет — в 2022 году аналогичную подписку запустил Netflix.

