«Иви» первым среди российских онлайн-кинотеатров запустил подписку с рекламой

Стоимость — 199 рублей в месяц.Скриншот vc.ruО том, что онлайн-кинотеатр «Иви» ввёл тарифный план с показом рекламы, сообщили в Forbes. Он стал первым среди российских стриминговых сервисов, запустивших такой вариант подписки.Стоимость плана составила 199 рублей в месяц, что на 50 рублей меньше тарифа без рекламы. Пользователи получат доступ ко всему каталогу сервиса.Интеграцией рекламы занимается видеоселлер МТС Ads Premium Video. Разместить её можно будет во всём каталоге, включая сериалы и новинки.Зарубежные стриминговые сервисы предоставляют бюджетные тарифные планы с рекламой уже несколько лет — в 2022 году аналогичную подписку запустил Netflix.#новости #иви