За первую половину 2026 года посещаемость российских кинотеатров выросла на 12%, кассовые сборы — на 26,6%

В основном из-за проката в январе новогодних фильмов — второй части «Чебурашки», а также «Простоквашино» и «Буратино». Источник: smotrim.ru Сборы фильмов в России в первой половине 2026 года составили 35,2 млрд рублей, посещаемость — 72,5 млн зрителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В первой половине 2025-го общий бокс-офис был 27,8 млрд рублей (+6,5%), посещаемость — 64,8 млн человек (-11,4%).Основной вклад в рост внёс январь, который побил рекорды предыдущих лет по сборам — 14 млрд рублей, отмечает издание. Например, «Чебурашка-2» собрал 6 млрд рублей, «Простоквашино» и «Буратино» — по 2,4 млрд рублей.В топ-5 также вошли «Сказка о царе Салтане» (старт проката — 12 февраля, 2 млрд рублей) и байопик «Майкл» (с 28 мая, 1,6 млрд рублей). Средняя стоимость билета увеличилась на 13% — с 428 до 484 рублей.Помимо сильных январских показателей, успех обеспечили зарубежные релизы начала года — «Горничная», «Закулисье реальности» и «Вот это драма!».Таня БоброваМедиа02.09.2025«Без пиратского сегмента кинопрокат в значительной своей части бы вымер»: посещаемость кинотеатров по итогам лета 2025 года упала на 23%, кассовые сборы — на 11% По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», посещаемость упала на 15%.#новости #кинотеатры