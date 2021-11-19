На видеосервис подают в суд за произведения, которые он только распространяет — пока закон на его стороне, пишет The Hollywood Reporter.

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Netflix оказывается в суде из-за сериалов «Создавая убийцу», «Операция “Варсити Блюз“», «Мессия» и других. Например, сервис получил такие иски:

Обучающая проведению допросов компания John E. Reid & Associates обвиняет Netflix в искажённом изображении в сериале «Когда они увидят нас» методики, созданной психологом и бывшим полицейским Джоном Ридом.



Глава частного инвестиционного фонда Джон Уилсон оказался в числе родителей, чьи образы воплотили в «Операции “Варсити Блюз”» — сериале об организаторе мошеннической схемы, благодаря которой дети из богатых семей попадали в престижные университеты США. Он отрицает свою вину и считает, что картина порочит его репутацию.



Советская и грузинская чемпионка мира по шахматам 1960-х Нона Гаприндашвили сочла упоминание о ней в сериале «Ход королевы» сексистским.



Основатели юридической фирмы Panama Papers видят клеветническим фильм «Прачечная», снятый по мотивам «Панамских документов».

Управляющая частными тюрьмами GEO Group обнаружила собственные товарные знаки и название в сценах содержания иммигрантов в сериале «Мессия».

Бывший полицейский Эндрю Колборн заявил, что видеосервис порочит его честь в «Создавая убийцу» — по его мнению, в сериале есть намёк на то, что он подбросил улики подозреваемому.

Что не так с исками против компании

По мнению издания, суды против Netflix выглядят странно, так как сервис не производит эти фильмы и сериалы, а просто распространяет их. На кинотеатры и телеканалы обычно не подают в суд из-за произведений, которые они выпускают на экраны.

Истец может подать в суд на книжный магазин или газетный киоск, но у них будет особая защита: они дистрибьюторы, а не издатели. То есть от владельца книжного магазина нельзя ожидать, что он читает всё, что продаёт. Евгений Волох профессор школы права Калифорнийского университета

Волох добавляет, что книжную компанию можно призвать к ответственности, если она, например, получит уведомление о клеветническом произведении и, несмотря на это, продолжит продавать его. Но если не получится доказать, что дистрибьютор распространял ложные сведения умышленно, будет сложно его в чём-то обвинить.

Адвокат Netflix Ли Левин на слушаниях в декабре 2019 года заявил, что нельзя говорить о распространении со злым умыслом в контексте стриминговых платформ. Исключением могут стать случаи, когда произведение содержит неправдоподобную информацию или есть причины сомневаться в надёжности автора.

По его утверждению, не стоит видеть в намерении выпустить сериал нечто большее.

Риски Netflix

В 1964 году в деле «The New York Times против Салливана» Верховный суд США определил, что общественные деятели не могут получить компенсацию за диффамацию, то есть за распространение порочащих сведений, если не докажут злой умысел ответчика. На газету подали в суд из-за рекламы — из-за контента, созданного третьими лицами.

Пытаясь оспорить иск Колборна, Netflix ссылался на это дело, но такого аргумента оказалось недостаточно, чтобы вывести компанию из судебного процесса.

По мнению судьи Памелы Пеппер, в жалобе Колборна на сервис есть примечательные детали. Например, Netflix получил награды за сценарий и монтаж «Создавая убийцу» и сотрудничал с режиссёрами картины Мойрой Демос и Лаурой Риккарди.

Эндрю Колборн на судебном разбирательстве thetimes.co.uk

Таким образом, Netflix ставит себе в заслугу то, что выходит за пределы ответственности обычного дистрибьютора.

Как отмечает издание, в консервативных юридических кругах США наметилось движение за пересмотр понятия «злой умысел». Если нововведения, облегчающие положение истцов по диффамации, будут приняты, стриминговая платформа начнёт нести ответственность за продвигаемые проекты.

Шансы на благополучный исход

Компания может воспользоваться преимуществом, которое недоступно большинству обвиняемых в клевете. Это раздел 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», который снимает с интернет-платформ ответственность за пользовательские материалы.

По мнению профессора юридического факультета Университета Санта-Клары Эрика Голдмана, Netflix должен иметь право на публикацию любого контента третьих лиц, даже если он приобретает на него авторские права: «YouTube легко подпадает под действие раздела 230. Так почему к Netflix должны относиться по-другому?».