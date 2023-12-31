И получивших наибольшее количество лайков.

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Автор получил от продажи в 6,7 млн рублей и потерял деньги. Он вкладывал их в разные проекты: доставку сладких подарков, мобильное приложение, салон красоты, кафе и другие. На момент публикации счастливого конца не сложилось, но автор не думает сидеть сложа руки.

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Связь с аппаратом пропала через восемь дней после запуска, а с ней и надежда на успешное завершение миссии. В комментариях вспоминают заголовки «Царьграда» о запуске и обсуждают причины крушения.

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Текст от января 2022 года. Автор заказал фортепиано с большой скидкой, не получил товар, а продавец перевёл деньги себе. В комментариях Ozon обещал поменять систему верификации, чтобы коды из SMS и push-уведомлений не получали мошенники.

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«Не раскисай», «не зацикливайся на проблемах» — эти фразы не помогут человеку в депрессии и могут только усугубить ситуацию. Что вообще такое «депрессия», кто рискует с ней столкнуться и как такому человеку помочь — рассказала PR-менеджер Алина Савинова, знающая об этом не понаслышке.

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Октябрьский текст руководителя маркетингового агентства Владимира Пивульского о том, почему он не выбрал релокацию. Он выделил пять причин, и ни одна из них не связана с бизнесом.

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Близнюк прокомментировал проблему на форуме «Финополис» в ноябре 2023 года. «Когда человек выходит на рынок ИТ, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит. К чему это приводит? Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — утверждает глава «Тинькофф». Самый популярный комментарий о том, что дефицит связан не с сотрудниками, а с руководителями.

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В письме YouTubе говорится, что канал заблокировали из-за нарушения правил сервиса, решение можно обжаловать.

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Текст заявления сооснователя «Яндекса».

Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло. Но мы не сдавались, делали все возможное несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе. Аркадий Волож

После он попросил ЕС снять с него санкции, решения пока нет.

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Путин подписал закон в апреле 2023 года.

Право Павел Комаровский 14 апр Слушать Самый детальный разбор закона об электронных повестках через Госуслуги. Как сняться с военного учета удаленно Новый закон об электронных повестках потенциально касается практически всех российских мужчин от 18 до 70 лет. Я узнал у адвоката со специализацией в вопросах мобилизации, чем конкретно нам грозят эти нововведения, и можно ли как-то «выписаться из военкомата» удаленно. (Ну и самое главное – анализ актуальных мемов, конечно!) Кибервоенком теперь будет смотреть на тебя своим кибервзором

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Предприниматель выделил 10 причин, почему решил не возвращаться в Россию. Например, выделил проблемы с инвестициями и инновациями. В комментариях спорят о решении, единого мнения нет.

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