10 самых комментируемых материалов на vc.ru за 2023 год Статьи редакции
И получивших наибольшее количество лайков.
891 комментарий
Автор получил от продажи в 6,7 млн рублей и потерял деньги. Он вкладывал их в разные проекты: доставку сладких подарков, мобильное приложение, салон красоты, кафе и другие. На момент публикации счастливого конца не сложилось, но автор не думает сидеть сложа руки.
907 комментариев
Связь с аппаратом пропала через восемь дней после запуска, а с ней и надежда на успешное завершение миссии. В комментариях вспоминают заголовки «Царьграда» о запуске и обсуждают причины крушения.
924 комментария
Текст от января 2022 года. Автор заказал фортепиано с большой скидкой, не получил товар, а продавец перевёл деньги себе. В комментариях Ozon обещал поменять систему верификации, чтобы коды из SMS и push-уведомлений не получали мошенники.
925 комментариев
«Не раскисай», «не зацикливайся на проблемах» — эти фразы не помогут человеку в депрессии и могут только усугубить ситуацию. Что вообще такое «депрессия», кто рискует с ней столкнуться и как такому человеку помочь — рассказала PR-менеджер Алина Савинова, знающая об этом не понаслышке.
1112 комментариев
Октябрьский текст руководителя маркетингового агентства Владимира Пивульского о том, почему он не выбрал релокацию. Он выделил пять причин, и ни одна из них не связана с бизнесом.
1261 комментарий
Близнюк прокомментировал проблему на форуме «Финополис» в ноябре 2023 года. «Когда человек выходит на рынок ИТ, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит. К чему это приводит? Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — утверждает глава «Тинькофф». Самый популярный комментарий о том, что дефицит связан не с сотрудниками, а с руководителями.
1314 комментариев
В письме YouTubе говорится, что канал заблокировали из-за нарушения правил сервиса, решение можно обжаловать.
1719 комментариев
Текст заявления сооснователя «Яндекса».
После он попросил ЕС снять с него санкции, решения пока нет.
1732 комментария
Путин подписал закон в апреле 2023 года.
1806 комментариев
Предприниматель выделил 10 причин, почему решил не возвращаться в Россию. Например, выделил проблемы с инвестициями и инновациями. В комментариях спорят о решении, единого мнения нет.
Материалы, которым пользователи поставили больше всего лайков
- Биржа Ronbit, она же Korsbit и Btcfix — мошенники, меняется только название — 913 лайков
- Как Авито сливает мой стартап и требует 168 миллионов в суде — 882 лайка
- Как работает ChatGPT: объясняем на простом русском эволюцию языковых моделей начиная от T9 — 836 лайков
- Как писать тексты, если не видишь с рождения? Рассказываю, как я стала копирайтером — 813 лайков
- История о том, как Озон отдал все мои персональные данные мошеннику, который украл у меня 38 000 ₽ — 765 лайков
- ЦФАнтики или ваучеры 2.0 (Норникель: токены по Потанински) — 681 лайк
- Из рубрики «добрые пожелания разработчикам» — 659 лайков
- История доллара: как «мусорная» валюта подчинила мировую финансовую систему — 656 лайков
- «Позови оператора!» Как же бесят эти чат-боты, ну не работает это, понимаете? Не работает! — 626 лайков
- Как разоблачить плагиат всего за 1000 рублей: разбираем на примере инвестбанкира Евгения Когана — 594 лайка
Ретроспектива
- Самые популярные темы на vc.ru за 2022 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2021 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2020 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2019 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2018 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2017 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2016 год
- 10 самых популярных материалов на vc.ru за 2015 год
- 10 лучших материалов 2014 года на ЦП
Ага С Наступающим Друзья!!!