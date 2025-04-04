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Ася Карпова
Midjourney

Midjourney выпустила модель V7, добавила голосовой ввод и режим «черновика»

Пользователи заметили, что в новой модели убрали цензуру на генерацию картинок с реальными личностями.

  • Компания запустила модель в режиме «альфа-тестирования». Она «в 10 раз быстрее» предыдущей V6, «намного лучше» понимает текстовые подсказки и референсы, создаёт изображение в более высоком качестве с улучшенными текстурами.
 Художница сравнила результат V6 (слева) и V7 (справа). <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fciguleva%2Fstatus%2F1908033232958009496&postId=1906328" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tatiana Tsiguleva</a>
 Художница сравнила результат V6 (слева) и V7 (справа). Tatiana Tsiguleva
  • В соцсетях заметили, что в новой модели пропали ограничения на создание изображений с реальными личностями.
Источник: Jensen
Источник: Telegram-канал Full-Time Trading
Источник: Telegram-канал Full-Time Trading
  • В Midjourney также появился режим Draft Mode для «быстрой разработки идей» с голосовым вводом — можно «думать в слух», описывая и редактируя изображения. Генерация стоит вдвое дешевле при «небольшой» потере качества, а картинки создаются быстрее, чем в базовом режиме.
Пользователи создают разные варианты изображения с помощью голосового ввода в Draft Mode. Источник: Midjourney
  • Компания собирается выпустить новые функции для V7 в ближайшие два месяца. Одной из них станет создание персонажей и объектов.
Источник: MiraiMosaic
Источник: firatbilal 
 Источник: Muriel Lherm 
Источник: vittorio
Изображение, сгенерированное пользователем с помощью V7. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FLuo_Xi0301%2Fstatus%2F1908065483913597405&postId=1906328" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">LuoXi@Aiart</a>
Изображение, сгенерированное пользователем с помощью V7. Источник: LuoXi@Aiart
  • Минимальная подписка на Midjourney стоит $10 в месяц (844 рубля по курсу ЦБ на 4 марта 2025 года), в нём можно создавать 200 изображений в месяц. В планах за $30 и $60 неограниченное число «медленных» генераций, а также 15 и 30 часов «быстрых» генераций в месяц соответственно. Использование V7 в два раза затратнее, чем V6, пишут разработчики.

#новости #midjourney

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