Midjourney выпустила модель V7, добавила голосовой ввод и режим «черновика»

Пользователи заметили, что в новой модели убрали цензуру на генерацию картинок с реальными личностями.Компания запустила модель в режиме «альфа-тестирования». Она «в 10 раз быстрее» предыдущей V6, «намного лучше» понимает текстовые подсказки и референсы, создаёт изображение в более высоком качестве с улучшенными текстурами. Художница сравнила результат V6 (слева) и V7 (справа). Tatiana TsigulevaВ соцсетях заметили, что в новой модели пропали ограничения на создание изображений с реальными личностями.В Midjourney также появился режим Draft Mode для «быстрой разработки идей» с голосовым вводом — можно «думать в слух», описывая и редактируя изображения. Генерация стоит вдвое дешевле при «небольшой» потере качества, а картинки создаются быстрее, чем в базовом режиме.Пользователи создают разные варианты изображения с помощью голосового ввода в Draft Mode. Источник: MidjourneyКомпания собирается выпустить новые функции для V7 в ближайшие два месяца. Одной из них станет создание персонажей и объектов.Изображение, сгенерированное пользователем с помощью V7. Источник: LuoXi@AiartМинимальная подписка на Midjourney стоит $10 в месяц (844 рубля по курсу ЦБ на 4 марта 2025 года), в нём можно создавать 200 изображений в месяц. В планах за $30 и $60 неограниченное число «медленных» генераций, а также 15 и 30 часов «быстрых» генераций в месяц соответственно. Использование V7 в два раза затратнее, чем V6, пишут разработчики.#новости #midjourney