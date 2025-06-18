Midjourney выпустила первую модель для генерации видео — пользователи смогут анимировать картинки

На старте анимация доступна только в веб-версии.Источник: Midjourney Midjourney представила модель для генерации видео V1. По словам компании, все пользователи смогут создавать изображения в сервисе, а после анимировать их по кнопке Animate.Можно выбрать режим автоматической анимации — тогда картинки «просто начнут двигаться», или ручной — она позволит описать, как именно объект и сцена должны двигаться.Есть также настройки Low motion (камера в основном остаётся неподвижной, а объект движется) и High motion (для сцен, в которых должны двигаться и объект, и камера).Длина сгенерированного видео — пять секунд. Его можно четырежды «удлинить» — примерно на четыре секунды за раз.Midjourney также позволит анимировать загруженные изображения. Для этого нужно перетащить картинку на панель для промпта и отметить её как начальный кадр, а затем прописать промпт для анимации.Подписка на Midjourney стоит от $10 в месяц (около 787 рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2025 года).Примеры пользователейИсточник: @billywoodwardИсточник: @jothekkatelier Источник: @apostraphi#новости #midjourney