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Таня Боброва
Midjourney

Midjourney выпустила первую модель для генерации видео — пользователи смогут анимировать картинки

На старте анимация доступна только в веб-версии.

Источник: Midjourney
  • Midjourney представила модель для генерации видео V1. По словам компании, все пользователи смогут создавать изображения в сервисе, а после анимировать их по кнопке Animate.
  • Можно выбрать режим автоматической анимации — тогда картинки «просто начнут двигаться», или ручной — она позволит описать, как именно объект и сцена должны двигаться.
  • Есть также настройки Low motion (камера в основном остаётся неподвижной, а объект движется) и High motion (для сцен, в которых должны двигаться и объект, и камера).
  • Длина сгенерированного видео — пять секунд. Его можно четырежды «удлинить» — примерно на четыре секунды за раз.
  • Midjourney также позволит анимировать загруженные изображения. Для этого нужно перетащить картинку на панель для промпта и отметить её как начальный кадр, а затем прописать промпт для анимации.
  • Подписка на Midjourney стоит от $10 в месяц (около 787 рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2025 года).

Примеры пользователей

Источник: @billywoodward
Источник: @jothekkatelier
Источник: @apostraphi

#новости #midjourney

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