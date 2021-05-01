Италия начнёт обновлять туристические визы россиянам с 3 мая Статьи редакции
Обратиться за новым документом смогут те, у кого срок действия виз истёк после 1 января 2020 года.
С 3 мая 2021 года россияне с итальянскими туристическими визами (шенгенская виза типа С), срок действия которых истёк с 1 января 2020 года по настоящее время, смогут обратиться за получением нового документа. Об этом говорится на сайте Генконсульства Италии в Москве.
Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее чем 1 июня 2021 года. Срок выдачи виз может достигать десяти рабочих дней, а пакет необходимых документов может быть скорректирован.
В Генконсульстве напомнили, что сейчас россияне с туристическими визами не могут въехать в Италию. В апреле посол страны в России Паскуале Терраччано сообщил, что власти планируют снять ограничения на въезд туристов летом 2021 года.
Ну-с, не в США, так в Италию.
Дедовские опричники и пропагандоны должны же хоть куда то выезжать и бабло вывозить. Им тоже страшно ведь, что шизофреник старый и его фсбня у них все отберет
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