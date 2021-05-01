Миграция
Таня Боброва

Италия начнёт обновлять туристические визы россиянам с 3 мая Статьи редакции

Обратиться за новым документом смогут те, у кого срок действия виз истёк после 1 января 2020 года.

С 3 мая 2021 года россияне с итальянскими туристическими визами (шенгенская виза типа С), срок действия которых истёк с 1 января 2020 года по настоящее время, смогут обратиться за получением нового документа. Об этом говорится на сайте Генконсульства Италии в Москве.

Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее чем 1 июня 2021 года. Срок выдачи виз может достигать десяти рабочих дней, а пакет необходимых документов может быть скорректирован.

В Генконсульстве напомнили, что сейчас россияне с туристическими визами не могут въехать в Италию. В апреле посол страны в России Паскуале Терраччано сообщил, что власти планируют снять ограничения на въезд туристов летом 2021 года.

#новость #италия

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Сергей Милосердов

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Ну-с, не в США, так в Италию.

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Vladislav S

Сергей
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Дедовские опричники и пропагандоны должны же хоть куда то выезжать и бабло вывозить. Им тоже страшно ведь, что шизофреник старый и его фсбня у них все отберет

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Дмитрий Кораблёв

0

ОТКРОЙТЕ ГРАНИЦУ РОССИЯ-УКРАИНА ПЛЗ! 

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Murat Oshroev

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Наконец-то хорошие новости 

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Павел Иванов

–2

Вместе со смертоносной прививкой.

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