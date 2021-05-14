Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
Миграция
Евгения Евсеева

Греция с 14 мая отменила ограничения на въезд россиян Статьи редакции

До этого страна принимала максимум 4 тысячи человек из России в неделю.

  • Власти Греции отменили въездную квоту в 4 тысячи россиян в неделю — теперь приезжать в страну может любое количество туристов, пишет ТАСС.
  • Условие для въезда — свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о перенесённом Covid-19 и наличии антител. Также для туристов отменили обязательный семидневный карантин.
  • Прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму Passenger Locator Form за день до прибытия в страну. Затем на почту придёт подтверждение о заполнении — это обязательный проездной документ. Без него транспортная компания может вернуть пассажира домой.
  • Прибывать в страну можно любым видом транспорта через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска.
  • Россия возобновила авиасообщение с Грецией в феврале 2021 года — рейсы выполняют из Москвы в Афины два раза в неделю.
  • С 7 по 21 сентября 2020 года Греция разрешала приезжать в страну до 500 россиян в неделю, затем продлевала решение. С марта в неделю квоту увеличили до 4 тысяч человек, пишет издание. Прибывать в страну можно было только самолётом.

#новость #греция

1583 просмотров
10 10 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0440\u0435\u0446\u0438\u044f"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "migrate", "id": 246129, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 14 May 2021 21:17:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Black

4

Бабки нужны, видимо 🤔

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Что нам делать в Греции

Ответить

Egor Ozerov

Aleksey
0

Это Каста, вы слышали о нас?

Ответить

Gleb Trofimov

0

А из Греции прилететь не получится. Ждём когда наши разрешат.
Коллегу из Греции везём в РФ в мае только потому что у него резиденство другой страны. Надеюсь приедет ))

Ответить

Mikhail Sukhanov

Gleb
0

А как резидентство связано с запретом на въезд?

Ответить

Ильдар Низаметдинов

0

Лучше бы Италия открыла границы, по работе очень надо!

Ответить

Павел Иванов

–8

То есть вакцина обязательна или заменяется тестом? Если с вакциной пусть они сосут лапу дальше.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Павел
0

Можно с тестом

Ответить

Павел Иванов

Карфаген
0

Спасибо!

Ответить

Igor Filippov

Павел
0

Лови диссидента!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Обозреваем System76 Launch: клавиатуру с открытым ПО и «железом»
С появлением нейрочипа, позволяющего печатать силой мысли, изменится весь мир. Но пока этого не произошло, поэтому удоб…
1
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Стихия творчества, или Вселенная Marvel: креативная индустриализация как национальная идея
IVI
Подписан
Отписаться
Брендированный контент, созданный в IVI для LG SIGNATURE, завоевал две награды Effie Awards Russia 2021
Документальный сериал, состоял из коротких 5 минутных экскурсии, где каждый эпизод посвящается одному шедевру и объясня…

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Щукин
за день
Сайт полезный.. футбола там не видел 🤔 нафиг он там вообще??
4PDA попал под блокировку в России по требованию владельца «Матч ТВ»
Yury Gagarin
за неделю
Уважаемая Ирина Владимирова! Я из команды GeekBrains. Мы рассмотрели вашу претензию, сообщаем результат. Деньги мы вам не вернём, это вне наших правил. Мы работаем основываясь на том, что учащиеся не вчитываются в…
Снова о GeekBrains — почти месяц не возвращают деньги за за обучение, которого не было

Комментарии

Александ Есть

«Так переводится забота»: зачем…

Paul Patlakh

OZON отказывает в обмене…

Ильдар Низаметдинов

Греция с 14 мая отменила…

Artem Kurganskiy

Яндекс еда. Товар ненадлежащего…

Дмитрий

Отец умер из-за врачебной…

Я не скажу свое…

Отец умер из-за врачебной…

Дмитрий

Отец умер из-за врачебной…

Vasya Stark

«Магнит» начал тестировать…

Артур Кривцов

Отец умер из-за врачебной…

Александр Никулин

Сервис X5 Retail Group запустит…

Egor Ozerov

Греция с 14 мая отменила…

Мурад Муртазалиев

Отец умер из-за врачебной…

Nikita Churin

Отец умер из-за врачебной…

Victor Nikolaev

Отец умер из-за врачебной…

Артур Кривцов

Отец умер из-за врачебной…

Роман Романов

Это бесит не только тебя. Тест…

Шизоидная обезьяна

Минюст и налоговая служба США…

Артур Кривцов

Отец умер из-за врачебной…

Мурад Муртазалиев

Отец умер из-за врачебной…

Victor Nikolaev

Отец умер из-за врачебной…
null