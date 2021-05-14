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До старта осталось:
Греция с 14 мая отменила ограничения на въезд россиян Статьи редакции
До этого страна принимала максимум 4 тысячи человек из России в неделю.
- Власти Греции отменили въездную квоту в 4 тысячи россиян в неделю — теперь приезжать в страну может любое количество туристов, пишет ТАСС.
- Условие для въезда — свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о перенесённом Covid-19 и наличии антител. Также для туристов отменили обязательный семидневный карантин.
- Прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму Passenger Locator Form за день до прибытия в страну. Затем на почту придёт подтверждение о заполнении — это обязательный проездной документ. Без него транспортная компания может вернуть пассажира домой.
- Прибывать в страну можно любым видом транспорта через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска.
- Россия возобновила авиасообщение с Грецией в феврале 2021 года — рейсы выполняют из Москвы в Афины два раза в неделю.
- С 7 по 21 сентября 2020 года Греция разрешала приезжать в страну до 500 россиян в неделю, затем продлевала решение. С марта в неделю квоту увеличили до 4 тысяч человек, пишет издание. Прибывать в страну можно было только самолётом.
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10 комментариев
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1
Что нам делать в Греции
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А из Греции прилететь не получится. Ждём когда наши разрешат.
Коллегу из Греции везём в РФ в мае только потому что у него резиденство другой страны. Надеюсь приедет ))
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–8
То есть вакцина обязательна или заменяется тестом? Если с вакциной пусть они сосут лапу дальше.
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Можно с тестом
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