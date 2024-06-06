Присяжный перевод для ВНЖ в Испанию: что такое хурадо перевод, зачем он нужен, и как сделать всё правильно

Если же документы подаются лично через консульство страны проживания или гражданства, например, для получения визы D, то необходим оригинал переводов хурадо в бумажном виде. Некоторые консульства, в том числе в Москве, принимают ксерокопию переводов, но в день подачи необходимо направить им на почту оригиналы переводов, подписанных ЭЦП traductor jurado (присяжного переводчика).
Сколько присяжных переводчиков в Испани?
Здравствуйте, https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Buscador-STIJ.aspx по этой ссылке можете ознакомиться со всеми присяжными переводчиками Испании
Полезно, спасибо .