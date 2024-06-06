Присяжный перевод для ВНЖ в Испанию: что такое хурадо перевод, зачем он нужен, и как сделать всё правильно

Процесс перевода затянется. Ненадежный специалист будет всеми способами затягивать процедуру и редко выходить на связь. Возможно, вообще не станет отвечать и отпишется только по окончании работы, когда все сроки уже нарушатся, и перевод документов для ВНЖ будет просрочен. Главное, вы не сможете на это повлиять, находясь в другой стране.