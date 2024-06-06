Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Маркетплейсы
Личный опыт
Путешествия
Мнения
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
ReloHelper всё о ВНЖ в Испании
Миграция

Присяжный перевод для ВНЖ в Испанию: что такое хурадо перевод, зачем он нужен, и как сделать всё правильно

Присяжный перевод — обязательный шаг на пути к получению испанской визы. Такой перевод заверяется подписью и печатью переводчика, аккредитованного Министерством иностранных дел Испании. Без jurado государственные органы Испании откажут в приеме к рассмотрению ваших документов.

А меж тем Испания для россиян остается одним из популярнейших направлений для переезда. Красивые пляжи, чистое море, благоприятный климат и возможность выйти на совершенно иной уровень жизни — именно это подталкивает большинство людей к эмиграции.

Однако, прежде чем уехать в другую страну, нужно подготовить документы и направить их в официальные инстанции.

В этой статье мы расскажем про услуги присяжного переводчика, как найти грамотного специалиста, что необходимо переводить, а также как правильно подать переведенные документы.

Присяжный перевод для ВНЖ в Испанию: что такое хурадо перевод, зачем он нужен, и как сделать всё правильно

Для чего нужен присяжный перевод

Госорганы Испании обязывают, чтобы документы для оформления визы были переведены на испанский язык и легализованы. Этим и занимается присяжный переводчик. К процедуре может быть допущен только сотрудник с профильным образованием, который прошел трехэтапный экзамен, в совершенстве знает язык устно и письменно.

❗ Кроме того, специалист, выполняющий присяжный перевод, обязательно должен быть в списке аккредитованных хурадо переводчиков Испании. Проверить можно здесь.

Также есть еще один способ легализовать документы: сделать перевод с помощью простого переводчика, а затем заверить перевод в Испанском консульстве по предварительной записи. Но этот процесс значительно дольше и, как правило, дороже.

Присяжный перевод для ВНЖ в Испанию: что такое хурадо перевод, зачем он нужен, и как сделать всё правильно

Какие документы обычно нужно переводить

Хурадо перевод для переезда в Испанию может быть запрошен для следующих документов:

  • свидетельства о рождении/смерти, заключении/расторжении брака;
  • аттестата, диплома, сертификата о получении образования;
  • выписки с банковского счета;
  • судебных постановлений и нотариальных актов;
  • выписки из реестра юридических лиц;
  • документов на недвижимость;
  • медицинской справки;
  • учредительных документов компании или предприятия;
  • справки об отсутствии судимости.

Например, для Цифрового кочевника (мы подробно разобрали этот тип ВНЖ в статье “Как получить статус цифровой кочевник Испании”) требуют хурадо справки об отсутсвии судимости, свидетельсва о браке, рождении, свидетельства о регистрации компании, выписки из СФР, рабочего контракта, диплома.

Подача документов, переведенных хурадо переводом

В зависимости от способа подачи хурадо переводы могут быть как в электронном, так и в бумажном виде.

При подаче с территории Испании, например, на ВНЖ цифрового кочевника, документы подаются электронно, соответственно, и traducción jurado направляется в формате pdf.

Если же документы подаются лично через консульство страны проживания или гражданства, например, для получения визы D, то необходим оригинал переводов хурадо в бумажном виде. Некоторые консульства, в том числе в Москве, принимают ксерокопию переводов, но в день подачи необходимо направить им на почту оригиналы переводов, подписанных ЭЦП traductor jurado (присяжного переводчика).

t.me
ВНЖ Испании Чат и Комьюнити
Как получить ВНЖ в Испании 2024, оформить визу, какие документы. Цифровой кочевник (Digital nomad) Без права на работу (No lucrativo) Золотая виза (Golden visa) Помогаем с решением всех сопутствующих вопросов. @relohelper Миграц. эксперт @mrgooh Админ
Присяжный перевод для ВНЖ в Испанию: что такое хурадо перевод, зачем он нужен, и как сделать всё правильно

С какими ошибками можно столкнуться

Выбор специалиста для присяжного перевода при оформлении ВНЖ Испании – ответственный момент, который влияет на получение ВНЖ.

Выбрав не того специалиста, будьте готовы столкнуться с дополнительными трудностями:

Процесс перевода затянется. Ненадежный специалист будет всеми способами затягивать процедуру и редко выходить на связь. Возможно, вообще не станет отвечать и отпишется только по окончании работы, когда все сроки уже нарушатся, и перевод документов для ВНЖ будет просрочен. Главное, вы не сможете на это повлиять, находясь в другой стране.

Вы переплатите. Фиксированных цен на переводы нет, поэтому переводчик определяет стоимость сам. За одинаковый пакет документов у одного переводчика можно заплатить вдвое больше, чем у другого.

Качественный присяжный перевод от аккредитованного переводчика можно заказать в компании ReloHelper.

Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы узнать, как получить ВНЖ Испании. Мы оформим испанскую страховку, сделаем обычный и хурадо перевод документов, поможем с ускоренным получением справок из РФ и апостилированием. Решим другие сопутствующие вопросы.

Наш сайт: relohelper.com

Связь: написать нам

33
3
3 комментария
Alex R

Сколько присяжных переводчиков в Испани?

1
Ответить
ReloHelper всё о ВНЖ в Испании
Автор

Здравствуйте, https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Buscador-STIJ.aspx по этой ссылке можете ознакомиться со всеми присяжными переводчиками Испании

www.exteriores.gob.es
www.exteriores.gob.es
1
Ответить
Oleg

Полезно, спасибо .

1
Ответить