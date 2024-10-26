Правительство проведёт эксперимент по получению россиянами электронных подписей за рубежом

Пока только в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Он начнётся 1 ноября 2024 года и завершится 31 декабря 2025 года, следует из постановления кабмина.Курировать эксперимент будут Министерство иностранных дел (МИД), а также Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.Они должны поделиться предварительными результатами до 1 октября 2025 года — в частности оценить, целесообразно ли предлагать такие услуги и запустить сервис в других странах.Аккредитованным удостоверяющим центром выступит АО «Аналитический центр». Цель эксперимента — «создать комфортную среду для россиян за рубежом».Источник фото: «Газпром»Электронная подпись — законный аналог рукописной подписи. С её помощью можно удалённо зарегистрировать бизнес, получить банковские услуги, подтвердить учётную запись на Госуслугах и не только.МИД ещё в апреле 2024 года предлагал провести эксперимент по выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей россиянам за рубежом. Тогда речь тоже шла о тех, кто проживает в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Меру хотели направить на «защиту прав и свобод граждан России в условиях санкций».#новости #электроннаяподпись
"за рубежом" я думал это США, Европа
это вражеские рубежи уже
С учётом того что мы делаем союз БРИКС со странами Азии, Африки и Латинской Америки то думаете вы в правильном направлении.
Скоро зарубежьем будут только пиндосы и европка.
А потом в иноагенты запишут?
Подпишут контракт.
Вообще мысль то здравая, но. Когда речь заходит о государстве российском сразу начинаю искать подвох.
Пока что вижу только в том что люди придут в консульство, где их как минимум учтут ( регистрация).
А как максимум скажут, что паспорт недействителен потому что отметки- пометки и вообще "потому что потому". И вот справка на возвращение в рф.
Ебать ты параноик. За границей был хоть разок?