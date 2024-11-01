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Полина Лааксо
Миграция

Казахстан ввёл визы Neo Nomad для «современных кочевников», которые работают внутри страны на компании за её пределами

Трудоустройство должно быть официальным.

  • Ежемесячный доход — от $3000. Он должен поступать из-за рубежа. Заявителю также нужна медицинская страховка и справка о несудимости, пишет пресс-служба министерства туризма и спорта Казахстана.
  • Владельцы Neo Nomad могут находиться в Казахстане до одного года — если всё это время трудоустроены в зарубежной фирме.
  • При таких условиях они смогут принести стране экономическую выгоду, не отнимая работу у местных. По подсчётам властей, если 500 «кочевников» получат визу, «экономический эффект составит около 3,6 млрд тенге в год» — 719 млн рублей по курсу на 1 ноября 2024 года.
Источник фото: Totalarch
Источник фото: Totalarch

#казахстан #новости

2020
33
11
133 комментария
Павлов

Наконец-то цивилизованный подход! Теперь можно официально стать digital-кочевником и не прятаться по углам с ноутбуком

31
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Иванов Иван

У нас каждый кочевник от 300.000 получает? И мечтает жить в Казахстане?
Казахи чего то планку задрали.

19
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Denis Bystruev

Не сильно конкурентноспособные условия по сравнению с Арменией, Грузией, Сербией.

Даже некоторые европейские программы цифровых кочевников требуют меньше $3K.

Что там с налогами?

2
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Михеева Ольга

3000$ в месяц, медстраховка, справка о несудимости - звучит как список требований для поступления в элитный IT-клуб

18
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Stepan Filonov

Элитный? Нолик не забыли?

4
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new_comment

Элитный - это в ОАЭ за $30к.
А в Казахстане - эконом.

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Maxim Badanov

А как я могу отнять место у местного, если я работаю из Казахстана на компанию в другой стране?🫠

13
4
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