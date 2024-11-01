Казахстан ввёл визы Neo Nomad для «современных кочевников», которые работают внутри страны на компании за её пределами

Трудоустройство должно быть официальным. Ежемесячный доход — от $3000. Он должен поступать из-за рубежа. Заявителю также нужна медицинская страховка и справка о несудимости, пишет пресс-служба министерства туризма и спорта Казахстана.Владельцы Neo Nomad могут находиться в Казахстане до одного года — если всё это время трудоустроены в зарубежной фирме.При таких условиях они смогут принести стране экономическую выгоду, не отнимая работу у местных. По подсчётам властей, если 500 «кочевников» получат визу, «экономический эффект составит около 3,6 млрд тенге в год» — 719 млн рублей по курсу на 1 ноября 2024 года.Источник фото: Totalarch#казахстан #новости
Наконец-то цивилизованный подход! Теперь можно официально стать digital-кочевником и не прятаться по углам с ноутбуком
У нас каждый кочевник от 300.000 получает? И мечтает жить в Казахстане?
Казахи чего то планку задрали.
Не сильно конкурентноспособные условия по сравнению с Арменией, Грузией, Сербией.
Даже некоторые европейские программы цифровых кочевников требуют меньше $3K.
Что там с налогами?
3000$ в месяц, медстраховка, справка о несудимости - звучит как список требований для поступления в элитный IT-клуб
Элитный? Нолик не забыли?
Элитный - это в ОАЭ за $30к.
А в Казахстане - эконом.
А как я могу отнять место у местного, если я работаю из Казахстана на компанию в другой стране?🫠