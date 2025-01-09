Сингапур возглавил рейтинг стран, паспорта которых дают больше возможностей для поездок без виз

Россия со 116 безвизовыми направлениями — на 46 месте.Агентство Henley & Partners опубликовало обновлённый индекс паспортов на начало 2025 года, проанализировав возможности 199 паспортов для безвизового въезда в 227 стран. Чем выше место государства в списке, тем свободнее его граждане могут перемещаться по миру.Сингапурцам, например, доступно 195 безвизовых направлений из 227. На втором месте — японский паспорт с 193 маршрутами без виз. Третье место поделили Германия, Италия, Испания, Франция, Финляндия и Южная Корея: у них 192 направления.США и ОАЭ — на девятом и десятом месте соответственно (186 и 185 маршрутов). Украина заняла 30 место (148 направлений), а Грузия — 44 (122 маршрута). Россия делит 46 строку с Турцией.У Китая с 85 направлениями — 60 место. Беларусь поднялась с 64 строки на 62 — владельцам её паспортов без визы доступен 81 маршрут. Казахстан расположился на 65 месте (77 направлений с безвизовым въездом).Сокращённая версия рейтингаРейтинг на начало 2022 года. У России — 119 безвизовых направлений и 46 место.Рейтинг на начало 2023 года. У России — 118 безвизовых направлений и 49 место.Рейтинг на начало 2024 года. У России — 119 безвизовых направлений и 51 место.#новости #паспорт
Я думаю это связано с более развитой экономикой. Чем выше уровень экономики и благосостояния страны, тем она более привлекательна, жители благонадёжны, финансово обеспечены. Не зря же спрашивают финансовую составляющую, когда выдают визы.
Чем выше уровень экономики и меньше территория тем хреновее живётся простым людям. И Сингапур этому ещё одно подтверждение. Да, когда у Тебя есть миллионы, то в Сингапуре ты живёшь не плохо. Но с милиционам хорошо не только в Сингапуре.
Простой пример это их жильё. Наши студии по 25 метров это райские хоромы по сравнению с их квартирами-кроватями.
Надо отдельно смотреть еще какие страны готовы вас принять с вашим паспортом без визы, если это бедные африканские и азиатские страны то это одно дело, а когда вас без всяких виз ждут в США, Канаде, ЕС, Швейцарии то это немного другое дело.
Интересная точка зрения. Но ведь не все так однозначно. В Сингапуре, как и в любой другой стране, есть свои плюсы и минусы.
Если дело в экономике, то США и Китай, явно что-то делают не так))) раз граждане не так свободно могут путешествовать
На арабских петромонархиях или даже например Израиле не очень работает. Тут помимо экономики важна и внешняя политика. Даже сша в топе нет
Страны латинской Америки громко смеются с вашего умозаключения