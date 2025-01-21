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Карина Пардаева
Миграция

Дональд Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Генпрокуроры Калифорнии и Нью-Йорка намерены оспорить решение президента.

  • Трамп 20 января 2025 года подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву почвы — принципу, по которому любой человек, родившийся на территории Штатов автоматически становился гражданином этой страны. Это право было гарантировано Конституцией США и подтверждено Верховным судом в 1898 году.
  • Согласно новому указу, ребёнок не получит гражданство, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был гражданином США или постоянным жителем (lawful permanent resident, LPR) на момент рождения.
  • Также гражданство не будут выдавать, если мать была в США легально, но временно, например, по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не был гражданином или постоянным жителем Штатов.
  • Генпрокуроры Нью-Йорка и Калифорнии сообщили Axios, что намерены «дать отпор, используя всю силу закона, чтобы защитить целостность Конституции» и «оспорить этот указ в федеральном суде».
Donald Trump / X
Donald Trump / X
  • Трамп сообщил о планах подписать такой документ в свой первый срок на посту президента США. В 2018 году он заявил в интервью Axios, что США — «единственная страна, куда люди приезжают рожать детей, которые фактически становятся гражданами Штатов со всеми привилегиями».
  • Однако согласно исследованиям, более 30 стран предоставляют гражданство тем, кто родился на их территории, включая Канаду, Бразилию и Мексику.
  • По мнению экспертов в области права, опрошенных в 2018-м Vox, отменить право на получение гражданства по праву рождения будет не просто. Они предполагали, что Трамп может приказать соответствующим ведомствам иначе интерпретировать положение Конституции, но тогда его решение можно оспорить в суде.
  • По данным Центра миграционных исследований (CIS), разрешительная политика в отношении гражданства по праву рождения создала индустрию «родильного туризма».
  • Специальные агентства предоставляют платные услуги для беременных, желающих родить в США: проживание, питание, экскурсии. Например, трёхмесячное проживание в Майами, включая медицинские счета, в 2017-м году обходилось минимум в $20 тысяч.

#новости

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80 комментариев
Бинарный Ёж
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Павел
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arghan3

Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Поэтому я всем и каждому советую
Всё делать точно так,
Как делает старуха по кличке Шапокляк.

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Евгений Бахарев

Где же теперь элитные россияне будут рожать детей… неужели в России. Какой ужас

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Макгаффин

в дружественных Афганистанах, Эритрее и Иране. Ну и курортном КНДР

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1
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Доктор Богомол Табогган

Сейчас в Аргентине в тренде

4
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Boby Fisher

Где то до потолка прыгает Кучера от того что успел получить американский паспорт ребенку

4
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