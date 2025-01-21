Дональд Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Генпрокуроры Калифорнии и Нью-Йорка намерены оспорить решение президента.Трамп 20 января 2025 года подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву почвы — принципу, по которому любой человек, родившийся на территории Штатов автоматически становился гражданином этой страны. Это право было гарантировано Конституцией США и подтверждено Верховным судом в 1898 году.Согласно новому указу, ребёнок не получит гражданство, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был гражданином США или постоянным жителем (lawful permanent resident, LPR) на момент рождения.Также гражданство не будут выдавать, если мать была в США легально, но временно, например, по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не был гражданином или постоянным жителем Штатов.Генпрокуроры Нью-Йорка и Калифорнии сообщили Axios, что намерены «дать отпор, используя всю силу закона, чтобы защитить целостность Конституции» и «оспорить этот указ в федеральном суде».Donald Trump / XТрамп сообщил о планах подписать такой документ в свой первый срок на посту президента США. В 2018 году он заявил в интервью Axios, что США — «единственная страна, куда люди приезжают рожать детей, которые фактически становятся гражданами Штатов со всеми привилегиями».Однако согласно исследованиям, более 30 стран предоставляют гражданство тем, кто родился на их территории, включая Канаду, Бразилию и Мексику.По мнению экспертов в области права, опрошенных в 2018-м Vox, отменить право на получение гражданства по праву рождения будет не просто. Они предполагали, что Трамп может приказать соответствующим ведомствам иначе интерпретировать положение Конституции, но тогда его решение можно оспорить в суде.По данным Центра миграционных исследований (CIS), разрешительная политика в отношении гражданства по праву рождения создала индустрию «родильного туризма».Специальные агентства предоставляют платные услуги для беременных, желающих родить в США: проживание, питание, экскурсии. Например, трёхмесячное проживание в Майами, включая медицинские счета, в 2017-м году обходилось минимум в $20 тысяч.#новости
Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Поэтому я всем и каждому советую
Всё делать точно так,
Как делает старуха по кличке Шапокляк.
Где же теперь элитные россияне будут рожать детей… неужели в России. Какой ужас
в дружественных Афганистанах, Эритрее и Иране. Ну и курортном КНДР
Сейчас в Аргентине в тренде
Где то до потолка прыгает Кучера от того что успел получить американский паспорт ребенку