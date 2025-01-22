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Артур Томилко
Миграция

Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции в 2024 году

При этом общий спрос сократился.

  • Граждане России за 2024 год купили 4867 объектов недвижимости в Турции, следует из данных местного бюро статистики, которые приводит агентство «РИА Новости». По этому показателю россияне опередили жителей других стран.
  • На втором месте — иранцы, которые купили 2166 объектов, на третьем — граждане Украины, купившие 1631 объект.
  • Всего за 2024 год иностранцы приобрели около 23,7 тысячи объектов недвижимости в Турции — на 37% меньше, чем в 2023-м. Наиболее популярными городами стали Стамбул, Анталья и Мерсин.
  • Россияне лидируют среди иностранных покупателей с 2022 года, отмечает агентство. В 2023-м граждане России купили больше 10,5 тысячи объектов.
  • В октябре 2023 года Турция ужесточила требования для получения ВНЖ после покупки недвижимости: минимальная стоимость объекта для оформления документов выросла с $50-70 тысяч до $200 тысяч.
Фото Unsplash 
Фото Unsplash 

#новости #турция #недвижимость

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99 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Наверное обычные граждане покупают. Между подсчётами "на сколько подорожал хлеб" и "куплю квартиру в Турции"

19
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Николай Истомин

В Анталии квартира стоит почти также как в моём Томске. В Томске, кажется, обычные граждане тоже покупают квартиры.

15
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Саша Панина

Кто-то действительно решает эмигрировать, продают всё здесь и покупают в Турции, есть знакомые такие

7
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Будущее вчера

Наверное обычные граждане покупаютВ том числе и обычные. На фоне ценового безумия в РФ недвижка в Турции уже не выглядит такой уж тупой идеей

2
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Слегка Придурковатый

Для меня до сих пор удивительно, как страна, входящая во вражеский блок, не является недружественной. Доколе?!

12
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Fred Han

Турки шакалы, у меня всё.

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Васисуалий Лоханкин

А вроде только недавно читал, что в Турции ужас с ценами и все бегут оттуда. Все дико подорожало, не только в лире но даже и в долларах если считать.
Непонятно. Есть турецкие эмигранты?

4
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