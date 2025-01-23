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Евгения Евсеева
Миграция

Сенат Чехии направил президенту законопроект о запрете на двойное гражданство для россиян — им придётся отказываться от российского ради чешского

Сами парламентарии не смогли набрать достаточно голосов ни для его принятия, ни для заморозки.

  • Сенат не смог договориться ни о принятии законопроекта, ни о поправках к нему. При этом документ не отклонили, поэтому он отправится на подпись президенту Чехии уже после 29 января 2025 года, пишет CZ24 News.
  • Изначально законопроект был направлен на защиту беженцев из Украины, но затем в него добавили поправку, которая требует от россиян отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское. Тем, у кого оно уже есть, отказываться ни от одного из гражданств не нужно.
  • При этом законопроект на «неопределённый срок» замораживает рассмотрение заявок на гражданство от всех россиян старше 15 лет.
  • В феврале 2022 года Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам, а затем дважды продлевала запрет — в июне 2022-го и марте 2023-го, пока не сделала его бессрочным.
Источник: Darya Tryfanava / Unsplash
Источник: Darya Tryfanava / Unsplash

#новости #чехия

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28 комментариев
Max

я понимаю зачем заставлять отказываться от паспорта РФ, но нахуя переставать давать гражданство вообще. Если человек живёт в Чехии и отказывается от РФ паспорта в пользу чешского, то он не вата, нахуя дискриминировать по паспорту? Что плохого для Чехии сделали россияне которые уехали из РФ и перестали платить налоги там?

2
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Николай Верегин

Это и называется суверенитет. Кому хотят, тому паспорта и выдают.

Это для вас может показаться плохим, но это их право. Не нравится — выбирайте другую страну для проживания.

2
1
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Дмитрий

Добро пожаловать в то, чего на Западе нет. В русофобию.

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Golohod

То, что они россияне. Очевидно же, как работает русофобия

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placeholder

Если человек живёт в Чехии и отказывается от РФ паспорта в пользу чешского, то он не ватаВ ЕС самый ядрёный и пассионарный путинский электорат живёт)

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Владимир Шевцов

А они хотят отказываться разве
Уехали спокойно, а вот отказаться от Российского гражданства не все готовы

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Роман Емцов

Законопроект возможно и является отражением напряженных отношений между странами. Но запрет двойного гражданства может быть расценен как нарушение фундаментального права на гражданство. Ведь международное право гарантирует каждому право на гражданство и запрещает лишение гражданства по произвольным основаниям.

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