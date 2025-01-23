Сенат Чехии направил президенту законопроект о запрете на двойное гражданство для россиян — им придётся отказываться от российского ради чешского

Сами парламентарии не смогли набрать достаточно голосов ни для его принятия, ни для заморозки.Сенат не смог договориться ни о принятии законопроекта, ни о поправках к нему. При этом документ не отклонили, поэтому он отправится на подпись президенту Чехии уже после 29 января 2025 года, пишет CZ24 News.Изначально законопроект был направлен на защиту беженцев из Украины, но затем в него добавили поправку, которая требует от россиян отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское. Тем, у кого оно уже есть, отказываться ни от одного из гражданств не нужно.При этом законопроект на «неопределённый срок» замораживает рассмотрение заявок на гражданство от всех россиян старше 15 лет.В феврале 2022 года Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам, а затем дважды продлевала запрет — в июне 2022-го и марте 2023-го, пока не сделала его бессрочным. Источник: Darya Tryfanava / Unsplash#новости #чехия
я понимаю зачем заставлять отказываться от паспорта РФ, но нахуя переставать давать гражданство вообще. Если человек живёт в Чехии и отказывается от РФ паспорта в пользу чешского, то он не вата, нахуя дискриминировать по паспорту? Что плохого для Чехии сделали россияне которые уехали из РФ и перестали платить налоги там?
Это и называется суверенитет. Кому хотят, тому паспорта и выдают.
Это для вас может показаться плохим, но это их право. Не нравится — выбирайте другую страну для проживания.
Добро пожаловать в то, чего на Западе нет. В русофобию.
То, что они россияне. Очевидно же, как работает русофобия
Если человек живёт в Чехии и отказывается от РФ паспорта в пользу чешского, то он не ватаВ ЕС самый ядрёный и пассионарный путинский электорат живёт)
А они хотят отказываться разве
Уехали спокойно, а вот отказаться от Российского гражданства не все готовы
Законопроект возможно и является отражением напряженных отношений между странами. Но запрет двойного гражданства может быть расценен как нарушение фундаментального права на гражданство. Ведь международное право гарантирует каждому право на гражданство и запрещает лишение гражданства по произвольным основаниям.